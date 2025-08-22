Use, coach Valentino: "Squadra giovane, felice di iniziare"

Il primo giorno è sempre speciale. Si riparte, si salutano i nuovi, si fa la loro conoscenza, si inizia a sudare agli ordini del preparatore Diego Alpi. Coach Luca Valentino è davanti a tutti a guidare il gruppo, felice e carico di iniziare la nuova avventura.

“La prima sensazione tangibile dal raduno è subito di grande emozione e voglia di conoscersi visti i molti volti nuovi che costituiranno il roster – spiega - con la società abbiamo voluto dare un'impronta ancora più marcata del lavoro prodotto in questi anni andando a formare una squadra ancor più giovane dello scorso anno. Il gruppo ha infatti una media di 22 anni di età ed una distribuzione di responsabilità nei ruoli chiave proprio nei giovani arrivati e nei nostri in uscita dal settore giovanile. Sarà importante creare subito la giusta connessione tra di noi e trasferire ai nuovi cosa vuol dire indossare la maglia Use, anche se sono convinto di aver scelto i ragazzi giusti sotto il profilo caratteriale”. In questo il tecnico è sicuro di avere un prezioso alleato: il pubblico. “Col nostro fantastico sesto uomo – prosegue – sono certo che non faranno fatica ad integrarsi e dare battaglia in un campionato molto diverso dallo scorso anno, mettendo in campo determinazione e personalità ed entusiasmo”.

Intanto, in attesa di definire sedi ed orari, c’è già il programma delle amichevoli. La prima il 2 settembre contro Dragons Prato, il 5 con Arezzo, il 12 con Ozzano ed il 17 con Lucca. Il tutto in vista dell’inizio del campionato con la prima giornata in programma con Casale in casa.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

