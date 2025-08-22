Use Rosa Scotti, coach Cioni: "Un roster giovane e con grande potenziale"

Con quella coccarda sul petto che rimanda a dolcissimi ricordi e che pesa anche un po’, l’Use Rosa Scotti è tornata in palestra. Per il sedicesimo anno consecutivo la guida coach Alessio Cioni che ha allestito un gruppo ancora più giovane, fatto di ragazze motivate e con qualche punto fisso capace di fare da trave portante.

“Primo allenamento fatto – commenta il tecnico – ovviamente partiamo piano curando fino a lunedì la riattivazione per poi iniziare a lavorare con ritmi diversi aumentando sia i carichi dal punto di vista fisico che le richieste da quello tecnico. Sono curioso di rivedere la squadra all’opera e, seppur non si sia cambiato tantissimo, con le ragazze nuove e le loro caratteristiche sarà una squadra diversa che aspettiamo di vedere all’opera sia in palestra giorno dopo giorno che poi in campo. La curiosità è anche capire dove potremo arrivare visto che questa squadra è tutta da scoprire. Sicuramente abbiamo un altissimo potenziale che vorrei riuscire a tirare fuori lavorando assieme al mio staff col quale l’affiatamento è massimo”. “Un altro aspetto sicuro– prosegue – è che si tratta di un gruppo più giovane dello scorso anno e quindi ci sarà bisogno di dare fiducia e tempo alle ragazze per crescere e trovare l’intesa fra di loro”.

Per quanto riguarda il pre-campionato, c’è il calendario delle amichevoli in attesa che vengano definite sedi ed orari: debutto il 4 settembre con Nico basket, poi 10 con Viterbo, il 14 contro Galli San Giovanni, il 19 con Livorno, il 23 ed il 27 con Umbertide. In attesa del debutto a Milano del 5 ottobre.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

