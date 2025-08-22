Vaiano in lutto per la morte dell'ex sindaco Stefano Arrighini, la famiglia chiede donazione per Gaza

Con profondo dolore, l’Amministrazione comunale annuncia la scomparsa di Stefano Arrighini, già sindaco di Vaiano per due mandati, dal 1995 al 1999 e dal 1999 al 2004. Successivamente, Stefano è stato assessore presso la Provincia a Prato.

Stefano è stato un punto di riferimento per la nostra comunità, per la quale ha prestato servizio anche come dipendente comunale, responsabile dei settori Istruzione Cultura e Sociale del Comune per diversi anni.

“Alla sua mente prolifica, alla sua intelligenza visionaria, alla sua cultura, alla sua dedizione al lavoro meticoloso dobbiamo numerosi progetti innovativi, servizi ed opere pubbliche, che hanno lasciato un importante segno nella comunità, attività tutte che ha ideato e portato avanti sia nel lungo periodo di lavoro come dipendente comunale sia quando ha rivestito il ruolo di Sindaco", dichiara la sindaca Francesca Vivarelli. "L’Amministrazione comunale si stringe con affetto alla moglie, alle adorate figlie Giulia e Caterina, agli amatissimi nipoti, ai numerosi amici e ai tanti che gli hanno voluto e gli vogliono bene.”

In segno di riconoscenza per tutto ciò che Stefano ha fatto, l’Amministrazione comunale, in accordo con la famiglia, ha dato disposizione di rendere omaggio a Stefano Arrighini in forma ufficiale.

La camera ardente (accesso da piazza del Comune) sarà aperta dalle ore 16 alle ore 23 di oggi, lunedì 18 agosto 2025, e domani martedì 19 agosto 2025 dalle ore 8 fino a conclusione della cerimonia commemorativa, che si terrà alle ore 16 in Salone consiliare. A seguire la cerimonia religiosa nella chiesa parrocchiale di Vaiano.

Per volontà della famiglia, in luogo dei fiori, sarà attivato un canale di donazione a favore di "Save the children" per i bambini di Gaza. Le donazioni saranno raccolte nella sala del Consiglio Comunale o durante la funzione religiosa in Chiesa; in alternativa potranno essere effettuate autonomamente tramite il sito di Save the Children: https://dona-ora.savethechildren.it/dona-anche-tu-emergenza-gaza/?causale=19057&gad_source=1&gad_campaignid=2053697698

Il ringraziamento della famiglia

Con profonda gratitudine la famiglia ringrazia l’amministrazione comunale e tutta la cittadinanza per la vicinanza, l’affetto, lo sguardo balsamico e riconoscente con il quale hanno accompagnato questo nostro dolore e lo hanno trasformato in seme per il futuro.

Con lo stesso sguardo capace di abbracciare lontano, è stata accolta la nostra proposta che le donazioni raccolte fossero destinate a sostenere i bambini di Gaza.

Siamo lieti di condividere con voi che i 1600 euro raccolti in questa manciata di ore sono già in viaggio, seme e promessa di un’umanità condivisa.

Fonte: Comune di Vaiano - Ufficio Stampa

Notizie correlate