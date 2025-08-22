Vecchia fornace 'La Farfalla', Masi (BE): "500mila euro fermi, va bonificata immediatamente"

Politica e Opinioni Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile
Leonardo Masi (foto gonews.it)

"500.000 euro fermi in un cassetto. Risorse che andrebbero spese subito per la salute della cittadinanza. La vecchia fornace "La Farfalla" va bonificata immediatamente! Sono passati quasi due anni da quando l’allora sindaca Barnini ha emesso un’ordinanza urgente rivolta alla società proprietaria dell’immobile, imponendo la bonifica dei circa 10.000 metri quadrati di copertura in cemento-amianto (eternit). Da allora, però, non è cambiato nulla", così in una nota Leonardo Masi, consigliere di Buongiorno Empoli-SiAmo Empoli.

L’attuale amministrazione è formalmente a conoscenza del mancato rispetto dell’ordinanza da almeno 9 mesi – e informalmente da molto prima. Eppure, nonostante i fondi siano già stanziati a bilancio, la situazione nella frazione continua a rappresentare un rischio concreto per chi vi abita.

Attorno al perimetro della ex fornace sorgono decine di abitazioni, famiglie e anche un’attività lavorativa: tutti a pochi metri da una distesa di eternit in condizioni ormai critiche. Cosa sta aspettando l’amministrazione a intervenire?

Il dibattito sul futuro dell’area – che a nostro avviso deve partire dal coinvolgimento diretto dei residenti – non può in alcun modo diventare una scusa per rimandare la bonifica. Quella della fornace "La Farfalla" è solo una delle situazioni di inquinamento (o rischio concreto di inquinamento) presenti nel nostro territorio.

Quando inizieremo ad affrontare la bomba ecologica della Montevivo?

 

Fonte: Leonardo Masi

Notizie correlate

Empoli
Politica e Opinioni
21 Agosto 2025

Ruffini direttore artistico dell'Excelsior, Campinoti (FI): "Dimostrazione che non serviva nuovo teatro"

La nota del consigliere di FI- Empoli del Fare Simone Campinoti in merito alla notizia di Paolo Ruffini come direttore artistico dell'Exclesior: Apprendo con piacere questa notizia della direzione del [...]

Empoli
Politica e Opinioni
20 Agosto 2025
multiutility referendum

Multiutility, TPE risponde al PD e a SI: "Polemiche false, infondate e coordinate a scopo elettorale"

Dopo gli attacchi di Sinistra Italiana e del PD Empolese il Comitato Referendario “Trasparenza per Empoli” passa al contrattacco e definisce le polemiche “false, infondate e coordinate”  in chiave “meramente elettorale” [...]

Empoli
Politica e Opinioni
19 Agosto 2025

Multiutility e 'acqua pubblica', SiAmo Empoli: "PD balbetta. Serve società in house"

La lista civica SiAmo Empoli interviene nel dibattito sulla Multiutility e sulla gestione dell’acqua pubblica, criticando la posizione del Partito Democratico di Empoli emersa nei giorni scorsi in una nota [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina