Vecchia fornace 'La Farfalla', Masi (BE): "500mila euro fermi, va bonificata immediatamente"

"500.000 euro fermi in un cassetto. Risorse che andrebbero spese subito per la salute della cittadinanza. La vecchia fornace "La Farfalla" va bonificata immediatamente! Sono passati quasi due anni da quando l’allora sindaca Barnini ha emesso un’ordinanza urgente rivolta alla società proprietaria dell’immobile, imponendo la bonifica dei circa 10.000 metri quadrati di copertura in cemento-amianto (eternit). Da allora, però, non è cambiato nulla", così in una nota Leonardo Masi, consigliere di Buongiorno Empoli-SiAmo Empoli.

L’attuale amministrazione è formalmente a conoscenza del mancato rispetto dell’ordinanza da almeno 9 mesi – e informalmente da molto prima. Eppure, nonostante i fondi siano già stanziati a bilancio, la situazione nella frazione continua a rappresentare un rischio concreto per chi vi abita.

Attorno al perimetro della ex fornace sorgono decine di abitazioni, famiglie e anche un’attività lavorativa: tutti a pochi metri da una distesa di eternit in condizioni ormai critiche. Cosa sta aspettando l’amministrazione a intervenire?

Il dibattito sul futuro dell’area – che a nostro avviso deve partire dal coinvolgimento diretto dei residenti – non può in alcun modo diventare una scusa per rimandare la bonifica. Quella della fornace "La Farfalla" è solo una delle situazioni di inquinamento (o rischio concreto di inquinamento) presenti nel nostro territorio.

Quando inizieremo ad affrontare la bomba ecologica della Montevivo?

Fonte: Leonardo Masi

Notizie correlate