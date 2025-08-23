A Villanuova un ambulatorio medico e più servizi di frazione col recupero della ex scuola

Il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, ha annunciato sui social che l’ex scuola di Villanuova diventerà un polo di servizi per la frazione.

"Accanto alla terza farmacia comunale, già in servizio - dice il sindaco -, stiamo preparando gli spazi per l’apertura di un piccolo ambulatorio medico. Apriremo qui un URP diffuso e realizzeremo una sala per attività per anziani e per assemblee istituzionali. Abbiamo già stanziato le risorse necessarie a giugno e i lavori sono già in corso. Il piano frazioni procede. Le frazioni tornano centrali."


