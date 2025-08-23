Alimenti tenuti irregolarmente, sanzionato agriturismo

Irregolarità nella gestione degli alimenti: i carabinieri hanno sanzionato l'amministratore delegato di un agriturismo a Palaia. I militari hanno notato che in un congelatore erano stipati cinque chili di carne senza etichette o indicazioni utili per conoscere tracciabilità, origine e provenienza.

Il materiale, del valore di circa 150 euro, è stato sottoposto a sequestro cautelare ed è stato affidato in custodia all'amministratore. A carico dell'attività sono state elevate sanzioni amministrative per 1.500 euro.