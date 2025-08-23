Critico e collezionista: la Toscana piange la scomparsa di Carlo Pepi

Se ne è andato a ottantotto anni Carlo Pepi, critico dell'arte e massimo esperto di Modigliani. Era in ospedale a Cecina, dove viveva da tempo, ma era originario di Crespina Lorenzana.

Conosciuto per aver combattuto per anni contro il mercato dei falsi e per la riscoperta dei macchiaioli, fu uno dei critici che smascherarono la beffa delle teste di Modigliani. Di seguito la nota della famiglia.

Con profondo dolore i familiari annunciano la grave perdita del caro Carlo Pepi, critico e collezionista, grande appassionato di arte, fondatore della Casa natale di "A. Modigliani", direttore della sezione di contrasto ai falsi di "Art Watch International", che ha dedicato la propria vita alla difesa del senso più autentico dell'arte. La funzione di commiato si terrà nella Chiesa di S. Michele arcangelo di Crespina alle ore 10 di lunedì 25 agosto.