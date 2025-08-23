"... e la luna bussò!.." La Notte Bianca torna in Piazza San Francesco

Una serata e una notte per ballare, cantare e ascoltare ottima musica, degustando anche prelibatezze culinarie: è quello che avverrà sabato 30 agosto, dalle 19 alle 2, con “…E la luna bussò!”, la Notte Bianca di piazza San Francesco, che trasforma il cuore del centro storico in un palcoscenico di musica, proiezioni artistiche e convivialità, da vivere insieme fino a tarda notte.

L’appuntamento è per sabato 30 agosto, dalle 19 alle 2, con un programma ricco di suoni, luci e sapori, promosso dagli Osti di San Francesco (Ristorante da Mecenate, Osteria La Dritta, Bonny Pizza, Osteria Lo Stellario, Marameo), dal Comitato Popolare di piazza San Francesco e da Fermento, con il sostegno di Confcommercio Lucca e del Comune di Lucca.

Musica, dj set e proiezioni artistiche. La lunga notte inizierà alle 19 con l’apertura del banco degli Osti, che per tutta la serata proporranno piatti e specialità in stile street food, accompagnati da ottime bevande: ogni locale proporrà un proprio panino dedicato all’evento.

Sempre alle 19, dopo il brindisi inaugurale della Notte Bianca, partirà il dj-set che andrà avanti fino alle 22 con Homemademayo, Bamme e Tootone.

Alle 22 il palco sarà tutto per l’energia travolgente della Gaudats Junk Band, ospiti di eccezione di questa edizione della Notte Bianca in San Francesco, capace di trasformare oggetti di recupero in strumenti e dar vita a uno spettacolo unico e coinvolgente.

La festa continuerà fino alle 2 con i dj set di Duccio, Mr Delu e Wally, che faranno ballare l’intera piazza sotto le stelle.

Durante tutta la serata, l’atmosfera sarà resa più suggestiva da proiezioni artistiche che accompagneranno il pubblico in un’esperienza immersiva e originale. Una piazza viva, una comunità in festa. L’obiettivo, come sempre, è valorizzare piazza San Francesco come spazio di incontro, musica e socialità, con un’attenzione particolare alla qualità del cibo, alla sostenibilità e al coinvolgimento di realtà del territorio.

Ingresso libero – tutti i cittadini, i turisti e i visitatori sono invitati a partecipare a questa speciale notte di festa, dove arte, musica e convivialità si incontrano sotto la luna.

Fonte: Ufficio Stampa

