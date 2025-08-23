Impianti sportivi: Del Grande replica al Pd sulla questione campi sportivi

Manuela Del Grande

Il sindaco Manuela Del Grande interviene dopo che il PD di Santa Maria a Monte ha espresso la propria solidarietà nei confronti  dell’Associazione di calcio ASD Santa Maria a Monte in merito alla gestione dei campi sportivi. 

Il PD  preferisce unirsi al “coro di solidarietà con l’ASD Santa Maria a Monte” composto in verità da una decina di cittadini  alimentati da informazioni distorte e strumentali - replica il Sindaco Del Grande -invece di occuparsi di altre questioni  politiche di maggiore interesse”. 

Rimango basita – commenta il Sindaco Del Grande – nel vedere come il PD e i suoi componenti locali attingano ad informazioni  propagandiste ricavate a caso da internet e senza verificare le fonti o accertare la realtà dei fatti. Com’è possibile,  dopo questa ennesima dimostrazione di assenza di serietà e professionalità permettere a questi soggetti di continuare  ad alimentare e diffondere informazioni non vere, al solo fine di creare confusione e disinformazione? 

Questa volta il PD ha davvero commesso un passo falso evidente. Nel tentativo frettoloso di trovare argomenti per  simulare, come di consueto, un’opposizione, si è aggrappato ad un comunicato di un’Associazione locale — tanto  confuso da sembrare un rebus della Settimana Enigmistica — interpretandolo in modo decisamente singolare e  bizzarro. Secondo il PD infatti, una società sportiva, colpevole a loro dire di essere di altra provincia, avrebbe  improvvisamente occupato tutti i campi sportivi di tutti gli impianti sportivi del territorio? Secondo il PD sarebbe  avvenuta una vera e propria invasione di massa di calciatori “di altra provincia” che si sarebbero stabiliti in tutti i  campi da calcio del Comune, andando conseguentemente ad impedire alla locale ASD Santa Maria a Monte di  disputare partite, allenamenti e preparazione calcistica. Insomma, un’azione scellerata avvenuta con il totale  compiacimento dell’Amministrazione? 

I fatti sono ben diversi naturalmente – continua il Sindaco Del Grande - ed è bene chiarirli, ma non al PD, che ormai  appare molto confuso, ma ai cittadini, affinché comprendano i pericoli a cui possono essere esposti, seguendo i post  di questi soggetti. Il PD ormai è convinto che gli impianti siano ad uso esclusivo e privato di una sola associazione del  territorio. E’ bene tranquillizzare il PD, e soprattutto il suo Presidente, che ovviamente nessuna invasione è in atto e  nessuna occupazione è avvenuta. Per circa una settimana il solo campo Sussidiario dell’impianto di Santa Maria a  Monte è regolarmente utilizzato da un’importante società. 

Ci preme sottolineare – prosegue il Sindaco – che la richiesta di utilizzo degli impianti sportivi da parte dell’A.S.D.  Santa Maria a Monte è pervenuta infatti solo il 4 agosto 2025 e non due mesi prima, come dichiarato  dall’Associazione, oltretutto con indicazioni parziali di date e orari di allenamento e di gara per tutta la stagione  sportiva. Le richieste della Società che attualmente si sta allenando sul campo “Sussidiario” dell'impianto sportivo di  Ponticelli, sono state inviate agli Uffici in data antecedente al 04 agosto, come tutte le altre richieste pervenute dalle  Associazioni Sportive Dilettantistiche del territorio per l'utilizzo stagionale ed estivo. E’ pertanto doveroso far presente  che, a seguito della comunicazione PEC del 19 agosto, l'autorizzazione formale all'utilizzo del campo “sussidiario” per la preparazione estiva, non è stata rilasciata alla A.S.D. Santa Maria a Monte, che si è comunque presentata sugli  impianti sportivi, senza avere comunicazioni di concessione temporanea ed il bollettino di pagamento non pagato. Gli  Uffici si sono resi comunque disponibili indicando possibili alternative all’Associazione, valutando addirittura anche la  possibilità di interrompere la delicata manutenzione estiva sul manto erboso dello Stadio di Ponticelli, pur di  permettere ai ragazzi dell’Associazione di svolgere l’importante fase di preparazione. E’ evidente che tenevamo alle  attività sportive dell’ASD Santa Maria a Monte. Era nostra priorità far allenare questi ragazzi, e pur di farlo, eravamo  disposti a rischiare di compromettere la manutenzione del nostro campo principale e infatti, nonostante tutto, questi  ragazzi si sono allenati sul principale.  

E allora perché questa polemica? Il rispetto per una squadra che rappresenta la nostra identità è fuori dubbio.  Abbiamo cercato in tutti i modi di onorare gli impegni presi, sia con la squadra di casa, sia con la società ospite.  Abbiamo fatto in modo che il Santa Maria a Monte disponesse, come sempre, del servizio migliore che possiamo  offrire

E' fuori dubbio la stima che l’Amministrazione ripone nell’ Associazione, e ciò risulta evidente dal fatto che sono state offerte più opportunità alla  stessa per effettuare la preparazione sportiva. Infatti, non a caso, l’Associazione si è allenata sul campo principale di  Ponticelli, mentre gli “invasori” sono stati rilegati al “Sussidiario di Ponticelli”, dove comunque, è bene ribadire, l’utilizzo del Sussidiario è stato regolarmente concesso e pagato per i soli giorni dal 19 al 26 agosto 2025. 

Alla luce di tutto ciò risulta ancora più assurdo il comunicato del PD che difende una causa indifendibile, accusa  l’Amministrazione, deride Sindaco, Assessore ed Organi Istituzionali, e afferma che il Comune abbia, manifestato  “scarsa considerazione dell’Associazione sportiva”, sostenendo che sia inaccettabile che il Comune permetta l’utilizzo  dei campi, seppur secondari, ad oneste società esterne, che hanno regolarmente fatto richiesta e pagato. Incredibile, rimango davvero senza parole – conclude il Sindaco – è evidente come la Sinistra sia alla deriva con soggetti che  scappano da un partito all’altro, ma è assolutamente inconcepibile che si vadano a recuperare fake news per farne  casi politici. In questo caso vi è pure un risvolto sociale: il PD istiga a forme di discriminazione, ovvero alla chiusura dei  campi ad altre associazioni sportive differenti dal Santa Maria a Monte, rinnega che il calcio sia di tutti e sia per tutti,  fa passare un messaggio sbagliato. Inoltre dimentica che sono sempre ragazzi e giovani che praticano sport e non  invasori. I nostri campi evidentemente piacciono, e vengono richiesti anche da società ed associazioni esterne al nostro  territorio e ciò comporta lustro e visibilità al nostro Comune anche fuori Provincia, ma non solo: squadre esterne  possono rappresentare anche risorse economiche nei confronti di attività alberghiere e di ristorazione locale. Il PD  questo evidentemente non lo comprende ed è il motivo per cui non governano da 13 anni. La spettacolarizzazione di  certi post non fa altro che indebolire l’immagine di una sinistra che si attacca a tutto pur di cercare lo spettacolo, e di  far parlare di se’. E’ pronta a prendere in giro i cittadini, divulgando notizie distorte e diffondendo disinformazione,  tenendo conto di quel PD, a favore dell’accoglienza che in questo caso rifiuta una società toscana di spessore, che  rispetta le regole. E’ grave, lascio agli elettori ogni riflessione

L’Amministrazione sostiene, supporta, favorisce e promuove associazioni locali  che rappresentano il territorio. Un caso recente è la gara per la Palestra Comunale, dove appunto è un’ Associazione  locale che ha vinto la procedura di gestione. Abbiamo sempre sostenuto una strategia sportiva finalizzata ad investire  nel futuro dei giovani atleti – ribadisce il Sindaco Del Grande - ma siamo i primi ad aver davvero avuto il coraggio di  regolarizzare i contratti di guardianìa e di gestione degli impianti, e siamo gli unici ad avere avuto il coraggio di voltare  pagina

E sulla candidatura alle Regionali? E’ inevitabile che abbia accettato la candidatura che mi è stata proposta – ribatte  il Sindaco – non tanto perché io ami “cambiare aria”, bensì perché desideri che la Regione Toscana “cambi aria”, visto  che l’alternanza politica sia frutto di vera democrazia

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte - Ufficio Stampa

