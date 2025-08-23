Impianti sportivi e degrado: Sinistra Plurale chiede di tutelare le associazioni locali a Santa Maria a Monte

Politica e Opinioni
Condividi su:
Leggi su mobile

Sinistra Plurale interviene per esprimere "profonda preoccupazione per il crescente degrado degli impianti sportivi comunali e per le scelte amministrative che stanno penalizzando le associazioni locali, storicamente radicate nel territorio." a Santa Maria a Monte.

"L’ultimo episodio - segnala Sinistra Plurale - ha visto l’ASD Virtus SMAM esclusa dal Campo Sportivo “Gabriele di Lupo” a favore di una squadra esterna"

"Questa situazione non è nuova - prosegue la nota - da oltre un decennio, la dissoluzione del consorzio che gestiva gli impianti, formato dalle migliori realtà associative del territorio, ha lasciato spazio a modelli di gestione frammentati, privi di visione strategica e orientati più al consenso che al bene collettivo. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: strutture fatiscenti, mancanza di trasparenza e un progressivo allontanamento delle associazioni sportive dalla vita pubblica."

Sinistra Plurale lancia un appello all’Amministrazione comunale guidata dalla Sindaca Del Grande: "è tempo di invertire la rotta!"

"Serve un segnale di discontinuità rispetto alla precedente giunta Parrella e un impegno concreto per restituire dignità allo sport locale. La proposta è chiara: Convocare tutte le associazioni sportive di Santa Maria a Monte in un tavolo di confronto pubblico; elaborare un progetto di gestione condiviso, che valorizzi il radicamento territoriale e il numero di tesserati; ripristinare condizioni dignitose negli impianti e garantire trasparenza nelle decisioni future."

"Sinistra Plurale si dichiara disponibile a collaborare attivamente, qualora l’amministrazione dimostri apertura e volontà di ascolto verso chi, ogni giorno, lavora per il benessere della comunità. È il momento di agire. Lo sport locale non può più aspettare."

Fonte: Sinistra Plurale

Notizie correlate

Toscana
Politica e Opinioni
22 Agosto 2025

Remaschi si dimette da segretario regionale di Azione

Marco Remaschi ha annunciato le sue dimissioni da segretario regionale di Azione in Toscana e le ha definite "irrevocabili". Alla fine del direttivo regionale del partito di Carlo Calenda è [...]

Toscana
Politica e Opinioni
22 Agosto 2025

Metis per la transizione digitale, Giani: "Connettività diritto fondamentale per i toscani"

Toscana più connessa, digitale e impegnata nell’innovazione. Questi gli obiettivi illustrati oggi nel corso di una conferenza stampa dal Consorzio Metis che con la legge regionale 57/2024 sulla cittadinanza digitale [...]

Toscana
Politica e Opinioni
22 Agosto 2025

Obbligo vaccinale, Giani: "Difenderlo è conquista di civiltà". Toscana tra i primi per copertura: 97%

La Toscana conferma il suo impegno nella difesa delle campagne di vaccinazione. "La Toscana è e continuerà a essere in prima linea nella difesa della salute pubblica. Siamo tra le [...]


<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina