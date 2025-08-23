La politica piange Luigi Vagaggini, già sindaco di Marciana e Piancastagnaio

Oggi si è spento Luigi Vagaggini, ex sindaco di Marciana (Livorno) e di Piancastagnaio (Siena), a 74 anni. Oltre alla sua attività di primo cittadino dal 1985 al 1999 e dal 2014 al 2024, ha anche presieduto il Parco nazionale Museo delle miniere dell'Amiata.

Il presidente della Regione Eugenio Giani ha espresso il suo dolore per la scomparsa di Luigi Vagaggini, attualmente Commissario straordinario del Parco delle miniere dell'Amiata e con un passato ricco di incarichi politici e amministrativi.

"Sono profondamente rattristato per la scomparsa improvvisa di Luigi Vagaggini, già sindaco di Piancastagnaio e, in precedenza, a lungo sindaco di Marciana sull’Isola d’Elba, recentemente alla guida del Parco Nazionale Museo delle Miniere dell’Amiata. È stato un uomo leale, di grande impegno e passione, che si è sempre dedicato con spirito di servizio alla sua comunità e all’interesse generale. Un autentico interprete dei problemi e delle soluzioni per il Monte Amiata e per le comunità che lo abitano, capace di coniugare visione e concretezza. Per me è stato anche un grande amico, che recentemente ha dato un contributo importante nel percorso che ha portato all’accordo capace di aprire nuove prospettive di solidi impegni per la geotermia in Toscana. Alla sua famiglia e alla comunità tutta va il mio più sincero cordoglio, insieme al ricordo di una bella personalità che ha illustrato la Toscana con il suo esempio civile e istituzionale."

Anche il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Siena esprime il suo "più profondo e sincero cordoglio per la prematura scomparsa di Luigi Vagaggini, ex Sindaco di Piancastagnaio, amministratore capace che ha saputo ben interpretare le istanze dei cittadini, contribuendo in modo significativo allo sviluppo del territorio. Ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama politico amiatino e in tutta la provincia. L’intera comunità di Fratelli d'Italia Siena, i suoi dirigenti, iscritti e militanti, si stringe con un forte e commosso abbraccio alla famiglia e a tutti coloro che gli erano vicini."