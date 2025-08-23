Lega in piazza per il Decreto Sicurezza

Dopo una pausa estiva di una ventina di giorni, riprende l'attività sul territorio della Sezione di Fucecchio della Lega Salvini Premier, guidata dal Segretario Marco Cordone.

Il prossimo mercoledì 27 agosto la Lega sarà nuovamente in Piazza XX Settembre a Fucecchio presso il mercato settimanale, dalle ore 9 alle ore 13 con un apposito gazebo, per parlare con i cittadini interessati dei problemi del territorio ma soprattutto del Decreto Sicurezza che è stato convertito in legge. Inoltre nello stesso luogo e nello stesso orario si terrà un presidio di sostegno alla realizzazione della Tenenza dei Carabinieri, il cui l'inizio dei lavori è stato più volte nel corso degli anni, sollecitata dalla Lega.

Tra i leghisti che saranno presenti all'importante iniziativa, ricordiamo il Segretario locale Marco Cordone che è anche Vicesegretario Provinciale Vicario di Firenze e la giovane e volitiva Elisa Gini, sempre a fianco del Segretario in tutte le manifestazioni. Particolare da non sottovalutare, significativo dell'azione politica continuativa del Carroccio sul territorio, e' che quella del prossimo 27 agosto sarà la 29⁰esima iniziativa dell'anno allestita sul territorio di Fucecchio. Le prossime Elezioni regionali, sicuramente non troveranno impreparata la Lega fucecchiese.-

Fonte: Lega Salvini - Ufficio Stampa