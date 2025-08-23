Furgone contro bici a Monteboro, grave un ciclista

Grave incidente a Empoli, tra Monteboro e Brusciana. In via Monteboro un ciclista è stato colpito da un furgone ed è stato portato via con l'elisoccorso a Careggi.
Il furgone e la bici si sono scontrati per motivi ancora da chiarire, a bordo del veicolo in quel momento c'era solo l'autista. Ad avere la peggio è stato il ciclista: sul posto, oltre alla municipale, la Croce Rossa di Certaldo e l'automedica. È stato però necessario l'arrivo di Pegaso per il trasferimento a Firenze.
Il sinistro è avvenuto poco prima delle 10 di oggi, sabato 23 agosto.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Empoli
Empoli
Cronaca
21 Agosto 2025
Momenti concitati questo pomeriggio, intorno all'ora di pranzo, al Conad di via Ponzano a Empoli. Intorno all'ora di pranzo un giovane, di origine straniera, è entrato nel supermercato e avrebbe [...]
Empoli
Cronaca
21 Agosto 2025
Il Forum Toscano dei Movimenti per l’Acqua, "da sempre impegnato in difesa dell'acqua e dei beni comuni e promotore del referendum del 2011 che coinvolse 27 milioni di italiani", esprime [...]
Toscana
Cronaca
21 Agosto 2025
Oltre 109.000 fulmini si sono abbattuti sulla Toscana in 12 ore di ondata di maltempo. La nostra regione, fino alla notte appena trascorsa, è stata attraversata da una perturbazione eccezionale. [...]
<< Indietro