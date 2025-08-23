Muore 44enne dopo trattamento estetico, si indaga a Pisa

"Mirella, che abitava a Pisa, è morta dopo tante sofferenze, dopo un'iniezione di olio illegale, non chiamiamolo silicone". Così la denuncia fatta da Regina Satariano, presidente del Consultorio Transgenere di Torre del Lago (Lucca).

Nonostante non sia stata presentata una denuncia formale, le autorità hanno deciso di procedere e, come primo passo, acquisiranno la cartella clinica della vittima. La polizia sta attualmente conducendo accertamenti per fare chiarezza sulla vicenda, che ha preso il via dopo che l'attivista transgender ha reso pubblica la notizia. La persona deceduta aveva 44 anni. La polizia mantiene il massimo riserbo sulle indagini in corso.

Satariano chiede alle autorità competenti "di fare luce sulla vicenda".

