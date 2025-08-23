Parco Agricolo della Piana: due giorni di dibattito e conoscenza

A Sesto Fiorentino, si terrà venerdì 12 e sabato 13 settembre 2025 un evento intitolato "Conoscere e sviluppare il Parco Agricolo della Piana: Un patto per la cura del territorio e la qualità dell'abitare nella città della Piana."

L'evento vedrà la partecipazione di esperti dell'Università di Firenze, tra cui i professori Daniela Poli, David Fanfani e Enio Paris, insieme a rappresentanti di associazioni come Italia Nostra, Legambiente Sesto Fiorentino e Pro Natura.

Venerdì 12 settembre, gli incontri si terranno a Villa San Lorenzo, in via Scardassieri 47, a Sesto Fiorentino (FI). Sabato 13 settembre, le attività si sposteranno al Giardino pubblico della Querciola, in via del Pantano, sempre a Sesto Fiorentino.

L'obiettivo principale è quello di promuovere la conoscenza e lo sviluppo del Parco Agricolo della Piana, affrontando temi cruciali come la tutela del patrimonio, il benessere locale, la gestione delle criticità ambientali e l'importanza della partecipazione cittadina per sottoscrivere un patto di cura del territorio.

Calendario degli eventi

12 Settembre 2025, ore 16:30, Villa San Lorenzo, via Scardassieri n. 47, Sesto Fiorentino (FI).

16:30: Saluto da parte dell'Amministrazione di Sesto Fiorentino

16:45: Introduzione e coordinamento - Prof.ssa Daniela Poli (Università di Firenze)

17:00: Il Parco Agricolo della Piana come Patrimonio e Progetto per lo sviluppo locale e il benessere - Prof. David Fanfani (Università di Firenze)

17:30: Questioni e criticità per la qualità dell'abitare, la sfida della nuova pista aereoportuale: Gli aspetti idraulici - Prof. Enio Paris (Università di Firenze, prof. Emerito)

18:00: "Vedere" il Parco, il suo Patrimonio e la sua indifferibile necessità: proiezioni video - A cura di Italia Nostra Firenze, Legambiente Sesto Fiorentino e Pro Natura

18:20: Parchi agricoli e ripristino della natura quali presidi fondamentali per il contrasto alla crisi climatica - Fausto Ferruzza Legambiente

18:40: Gli Attori locali, le associazioni, le forme di cittadinanza attiva per la progettualità sociale: Presentazione e sottoscrizione del Patto per la cura e lo sviluppo del Parco Agricolo della Piana - Anna Guarducci Italia Nostra

19:00: Conclusione lavori

13 Settembre, intera giornata, Giardino pubblico della Querciola, via del Pantano (Sesto Fiorentino, FI). Il percorso di conoscenza e valorizzazione del Territorio prosegue: iniziative, visite guidate ed eventi organizzati da varie associazioni. Seguirà un'agenda delle iniziative.

I Soggetti proponenti;

Associazione Pro-Natura Firenze, Club Alpino Italiano di Sesto Fiorentino, Legambiente APS, Italia Nostra Firenze APS, Qualità & Servizi, Associazione VAS Onlus, Giardino dei Fenicotteri Piana di Lecore APS, Slow Food Scandicci-Signa-Campi Bisenzio-Lastra a Signa-Calenzano-Sesto Fiorentino-Prato, Podere Montisi, Pro Sesto A.P.S. – Sesto Fiorentino, Associazione Parco Agricolo di Prato APS, Centro di Formazione, Ricerca e Comunicazione sull'Educazione alimentare, sensoriale e del Gusto APS.

Fonte: Ufficio Stampa