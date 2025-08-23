Rissa in centro a Pistoia, arrestato un giovane

Domiciliari e braccialetto per ventenne coinvolto in una rissa. La polizia ha arrestato un giovane a Pistoia per lesioni aggravate, il caso è avvenuto in piazza Duomo una notte del giugno scorso. Vittima un altro ragazzo che si era intromesso in una lite in centro: è finito a terra privo di sensi ed è stato portato in ospedale.

Gli investigatori hanno passato al setaccio le immagini dei sistemi di videosorveglianza del centro individuando il giovane presunto autore dell’aggressione. Sono state acquisite dichiarazioni testimoniali di persone che avrebbero assistito all’aggressione confermandone la dinamica.

Le indagini - scrive la polizia - "hanno inoltre permesso di acquisire ulteriori elementi a carico della stessa persona che, condivisi dalla Procura della Repubblica, hanno dato origine all’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico di controllo".