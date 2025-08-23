Rissa in centro a Ponsacco, denunciato 42enne

Cronaca Ponsacco
Condividi su:
Leggi su mobile

Un 42enne è stato denunciato per lesioni personali. A Ponsacco nella notte del 19 agosto verso le 23 si è scatenata una rissa in piazza della Repubblica. La zuffa ha coinvolto circa venti persone.

Secondo le indagini condotte dai Carabinieri di Ponsacco, in collaborazione con l’Aliquota Operativa di Pontedera, il 42enne ha colpito ripetutamente con calci e pugni un 49enne del posto, causandogli ferite giudicate guaribili in 25 giorni.

L'attività investigativa è ancora in corso per identificare le altre persone coinvolte nella rissa.

Notizie correlate

Toscana
Cronaca
21 Agosto 2025

Maltempo e piogge: in Toscana oltre 109mila fulmini in 12 ore

Oltre 109.000 fulmini si sono abbattuti sulla Toscana in 12 ore di ondata di maltempo. La nostra regione, fino alla notte appena trascorsa, è stata attraversata da una perturbazione eccezionale. [...]

Pontedera
Cronaca
18 Agosto 2025

Controlli straordinari nel Pisano: due denunce per alcol, un 26enne fermato senza patente

Tre persone sono state denunciate dai Carabinieri nell’ambito del servizio straordinario di controllo del territorio nel Pisano finalizzato a prevenire furti ai danni di esercizi commerciali e reati legati a [...]

Pontedera
Cronaca
31 Luglio 2025

Autocisterna con olio d'oliva si ribalta in Fi-Pi-Li: traffico congestionato e code

Un'autocisterna contenente olio di oliva si è ribaltata all'altezza dell'uscita di Ponsacco/Pontedera ostruendo sia la corsia di uscita che una corsia direzione Firenze. È successo sulla Fi-Pi-Li alle 17.30 circa, [...]



Tutte le notizie di Ponsacco

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina