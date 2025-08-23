Rissa in centro a Ponsacco, denunciato 42enne

Un 42enne è stato denunciato per lesioni personali. A Ponsacco nella notte del 19 agosto verso le 23 si è scatenata una rissa in piazza della Repubblica. La zuffa ha coinvolto circa venti persone.

Secondo le indagini condotte dai Carabinieri di Ponsacco, in collaborazione con l’Aliquota Operativa di Pontedera, il 42enne ha colpito ripetutamente con calci e pugni un 49enne del posto, causandogli ferite giudicate guaribili in 25 giorni.

L'attività investigativa è ancora in corso per identificare le altre persone coinvolte nella rissa.

