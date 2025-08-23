Rotoballe e mezzo agricolo in fiamme a Castelfiorentino

Un incendio ha richiesto oggi l'intervento intorno alle 15:40, dei Vigili del fuoco di Firenze, con squadre da Castelfiorentino ed Empoli, intervenuti in Via V. Barbieri a Castelfiorentino.

Le fiamme, partite da un campo e alimentate dal forte vento, si sono estese a un capanno utilizzato come magazzino per rotoballe e attrezzi agricoli, coinvolgendo anche un mezzo agricolo.

Per domare l'incendio sono state inviate due squadre con due autobotti. Sono in arrivo anche i mezzi movimento terra del Gruppo Operativo Speciale (GOS) per aiutare nelle operazioni di spegnimento, e il nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) per prelevare dei campioni.

Sul posto c'è anche il personale AIB della Regione Toscana, che sta lavorando per spegnere l'incendio nel campo.

Non risultano esserci persone ferite o coinvolte.

Notizie correlate