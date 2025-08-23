Sbarca all'Elba con 102 grammi di hashish, denunciato giovane 19enne

Un turista 19enne, studente ed incensurato, è denunciato in stato di libertà perchè trovato in possesso di circa 102 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisa in due involucri.

Il giovane, appena sbarcato da una nave di linea proveniente da Piombino, è stato intercettato e perquisito dal dal Nucleo Operativo e Radiomobile, durante una serie di controlli nell’area del porto commerciale di Portoferraio.

La sostanza è stata sequestrata in attesa di essere trasmessa al laboratorio analisi competente per gli accertamenti qualitativi e quantitativi, mentre per il giovane è scattata la denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente per detenzione di sostanza stupefacente.


