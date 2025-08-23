'Tra terra e stelle', appuntamento in Garfagnana a Torrite

L’undicesimo appuntamento con “Tra terra e stelle”, la rassegna di teatro itinerante del territorio, approderà Mercoledì 27 Agosto nel poetico paesino di Torrite, nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU).

Tra i castagni e i torrenti, la Compagnia Semi Volanti metterà in scena con il Gran Teatro a… Rigoni, lo spettacolo dei burattini IL PRINCIPE MAIUNAGIOIA E LA FATA A PILE (di e con Eva Malacarne); una esilarante parodia sullo stereotipo maschile e il mondo delle favole: uno spettacolo per grandi e piccoli, preceduto dalle surreali piece dei burattini OSVALDO E ZEPPO e le “Baracche camminanti” con Chiara Andrea Cioli e Rita Dal Canto. Lo spettacolo è gratuito e non necessita di prenotazioni.

C’era una volta il Principe azzurro che si prodigava a salvare le belle Principesse… troppe Principesse. A causa del superlavoro era diventato così triste da esser chiamato Principe Maiunagioia. Da qui inizia la nostra imprevedibile e magica storia, con gli improbabili personaggi delle fiabe che tra paurosi eventi e intriganti incontri, ci coinvolgeranno in uno spettacolo comico e scoppiettante come solo il Gran Teatro a… Rigoni può presentare!

L’evento avrà inizio alle 19,30 con la gustosa e allegra “Pizzata” al Circolo Ricreativo di Torrite (prenotazioni a 3289063309), in collaborazione con ASD Atletico Torrite e alle 21,30 andrà in scena lo spettacolo burattinesco itinerante che con poetica magia, accompagnerà il pubblico tra le case antiche del borgo.

Grazie all’adesione del Comune di Castelnuovo di Garfagnana il pubblico di “Tra terra e stelle” può cogliere l’occasione di vivere la calorosa accoglienza dei garfagnini e conoscere un altro luogo unico per la sua bellezza storica e naturalistica.

Dal 4 luglio al 28 settembre, i Comuni di Calcinaia, Chianni, Capannoli, Casciana Terme Lari, Crespina Lorenzana, Montecarlo di Lucca, Montopoli in Val d’Arno, Pontedera, Riparbella e Castelnuovo di Garfagnana, ospiteranno gli eventi di Tra Terra e Stelle.

Chianni, il più piccolo dei Comuni è il capofila di questa rassegna del territorio che coinvolge ben 10 Comuni e vede la compartecipazione di Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, Terre di Pisa, The Lands of Giacomo Puccini, il sostegno di Toscana Energia, Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, UniCoop Firenze, sezione Soci Coop Valdera e dell’azienda agricola Marciano di Ponsacco, che grazie al teatro, alla bellezza del territorio e alla preziosa risorsa dell’associazionismo locale e la cultura, valorizza e promuove luoghi spesso poco conosciuti ma incredibilmente affascinanti e ricchi di storia e di cultura. I turisti potranno usufruire della traduzione in inglese del programma, grazie al qr code sui manifesti che riporterà al sito www.compagniasemivolanti.it su cui saranno presenti tutte le info e i contenuti.

Ai sogni terrestri del teatro si uniscono il gusto con cene, apericene, degustazioni ed eventi collaterali, come musei aperti, laboratori, visite guidate, workshop teatrali e le passeggiate fotografiche con le guida del fotografo Giacomo Saviozzi. Cureranno le varie attività ben 18 associazioni locali: un grandissimo esempio di lavoro in rete per il territorio.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate