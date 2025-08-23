Viola il divieto di avvicinamento alla ex, arrestato

Mercoledì 20 agosto i carabinieri di Pontedera hanno arrestato un uomo di 34 anni per aver violato il divieto di avvicinamento all’ex fidanzata. Il 34enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato durante un servizio di controllo del territorio.

L’arrestato, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa di turno che coordina le indagini, è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della Caserma, in attesa del rito direttissimo che si è tenuto nella mattinata del giorno seguente, in cui è stato convalidato l’arresto e disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria tre volte a settimana.