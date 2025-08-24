Bimbo nasce in auto, ambulanza in arrivo coinvolta in un incidente

Cronaca Arezzo
Condividi su:
Leggi su mobile

Attimi concitati questa mattina ad Arezzo, dove un neonato è venuto alla luce in auto, tra le braccia della madre 26enne che non è riuscita a raggiungere l’ospedale in tempo.

Un’ambulanza infermierizzata, inviata in codice 3 per prestare soccorso, è rimasta coinvolta in un incidente in via Colombo. Fortunatamente lo scontro non ha avuto gravi conseguenze. Sul posto è stata inviata immediatamente una seconda ambulanza, che ha trasportato mamma e figlio al pronto soccorso dell’ospedale di Arezzo: entrambi stanno bene.

Illeso il personale sanitario del primo mezzo, mentre una donna di 52 anni, rimasta coinvolta nel sinistro, è stata ricoverata in codice minore. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti vigili del fuoco, forze dell’ordine e altri mezzi di soccorso.

Notizie correlate

Toscana
Cronaca
21 Agosto 2025

Maltempo e piogge: in Toscana oltre 109mila fulmini in 12 ore

Oltre 109.000 fulmini si sono abbattuti sulla Toscana in 12 ore di ondata di maltempo. La nostra regione, fino alla notte appena trascorsa, è stata attraversata da una perturbazione eccezionale. [...]

Toscana
Cronaca
20 Agosto 2025

Maltempo Toscana: danni, alberi caduti e allagamenti. Isola d'Elba e costa le aree più colpite

La Toscana è interessata da rovesci e temporali “a macchia di leopardo”, con allerta meteo in codice giallo su gran parte della regione e allerta arancione sulla costa e sull’Arcipelago. [...]

Arezzo
Cronaca
19 Agosto 2025
Maltempo in Toscana

Terzo nubifragio in tre giorni ad Arezzo, città ancora sott’acqua

Un nuovo violento temporale si è abbattuto oggi pomeriggio su Arezzo, il terzo in soli tre giorni. Ancora una volta la pioggia intensa ha causato allagamenti e disagi alla viabilità: [...]



Tutte le notizie di Arezzo

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina