Bimbo nasce in auto, ambulanza in arrivo coinvolta in un incidente

Attimi concitati questa mattina ad Arezzo, dove un neonato è venuto alla luce in auto, tra le braccia della madre 26enne che non è riuscita a raggiungere l’ospedale in tempo.

Un’ambulanza infermierizzata, inviata in codice 3 per prestare soccorso, è rimasta coinvolta in un incidente in via Colombo. Fortunatamente lo scontro non ha avuto gravi conseguenze. Sul posto è stata inviata immediatamente una seconda ambulanza, che ha trasportato mamma e figlio al pronto soccorso dell’ospedale di Arezzo: entrambi stanno bene.

Illeso il personale sanitario del primo mezzo, mentre una donna di 52 anni, rimasta coinvolta nel sinistro, è stata ricoverata in codice minore. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti vigili del fuoco, forze dell’ordine e altri mezzi di soccorso.

Notizie correlate