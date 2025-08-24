Controlli nel Pisano e nel Cuoio, 11 patenti ritirate e 11 denunce

È di dodici persone denunciate in stato di libertà il bilancio dei controlli intensificati svolti nel corso della settimana dai Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa. Le pattuglie dei Nuclei Radiomobili e delle Stazioni locali hanno concentrato la loro attività sulla sicurezza stradale, riscontrando un numero significativo di violazioni legate alla guida sotto l’effetto di alcol e droga.

Gli interventi, effettuati nei territori di Pisa, Cascina, San Miniato e Riparbella, hanno portato al ritiro immediato di 11 patenti di guida. Particolarmente incisiva l’azione lungo la costa, dove i militari hanno fermato diversi automobilisti nella notte appena trascorsa.

Nel dettaglio, sette persone sono state deferite per guida in stato di ebbrezza, tre delle quali proprio sul litorale pisano. Altre quattro denunce riguardano casi di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti previsti.

Non solo sicurezza stradale: nel centro storico di Pisa, i Carabinieri del Radiomobile hanno inoltre sorpreso un pregiudicato che aveva violato il divieto di ritorno nel comune, denunciandolo per inottemperanza alla misura di prevenzione.