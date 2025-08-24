Denunciato titolare di stabilimento balneare a Pisa per discarica abusiva

I Carabinieri Forestali del Nucleo di Pisa hanno denunciato il rappresentante legale di uno stabilimento balneare con l’accusa di abbandono illecito di rifiuti speciali non pericolosi.

L’operazione è nata da un controllo effettuato lungo la via Bigattiera, dove i militari hanno rinvenuto una discarica abusiva di circa 10 metri cubi, composta in gran parte da arredi dismessi. Gli accertamenti successivi hanno permesso di risalire alla provenienza dei materiali, riconducendoli a una struttura balneare della zona.

Il titolare è stato quindi deferito all’Autorità Giudiziaria di Pisa.