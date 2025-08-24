Giani commemora la strage nazifascista di Vinca

Stamattina il presidente Eugenio Giani ha partecipato alla commemorazione della strage nazifascista di Vinca, ecco la dichiarazione del presidente della Regione.

"La Toscana si stringe nella memoria dell’Eccidio di Vinca, una delle pagine più tragiche della nostra storia. Il 24 agosto 1944 furono sterminate 174 persone innocenti, vittime della ferocia nazifascista. La loro sofferenza e il loro sacrificio ci chiamano a difendere ogni giorno la libertà, la democrazia e la pace. Il ricordo di Vinca non è solo memoria del passato, ma monito e impegno per il futuro. La Toscana non dimentica".

