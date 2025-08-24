Incendio al Viper Theatre di Firenze, crolla parte del tetto: stagione a rischio

Cronaca Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Paura e danni ieri sera al Viper Theatre di Firenze, storico locale della scena musicale cittadina, dove un incendio è divampato per cause ancora da accertare, "ma sicuramente originate dall'esterno", come comunicano i gestori in un post sui social.

L’allarme è scattato intorno alle ore 21 e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno lavorato a lungo per circoscrivere il rogo. Impegnate nelle operazioni due squadre, due autoscale, tre autobotti, un carro aria e il funzionario per il coordinamento delle operazioni di spegnimento.

firenze_incendio viper01

firenze_incendio viper02

firenze_incendio viper03

firenze_incendio viper04

firenze_incendio viper05

firenze_incendio viper06

firenze_incendio viper07

firenze_incendio viper08

firenze_incendio viper09

firenze_incendio viper10

firenze_incendio viper11

firenze_incendio viper12

firenze_incendio viper13

firenze_incendio viper14

firenze_incendio viper15

firenze_incendio viper16

I Vigili del fuoco hanno inizialmente effettuato delle aperture sulla copertura per accedere agli strati di coibentazione, intervento molto complesso essendo un tetto ventilato, successivamente sono stati realizzati dei varchi dal basso verso l’alto per consentire di erogare acqua e schiuma per effettuare lo spegnimento. Sul posto è stato inoltre utilizzato un robot cingolato dotato monitor per erogare acqua. Sul posto nelle fasi iniziali presente la Polizia di Stato, la Polizia Locale, un'ambulanza a scopo precauzionale e personale della Protezione Civile del Comune di Firenze.

L’incendio, spiegano i gestori, “è sotto controllo, ma purtroppo non ancora del tutto spento”. Una parte del tetto sarebbe crollata e i danni, ancora da quantificare con precisione, potrebbero compromettere la ripresa delle attività.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da (@vipertheatre)

La direzione del Viper non nasconde il grave danno subito: "In passato siamo sempre riusciti, seppur con grandi sacrifici, a superare calamità e imprevisti contando solo sulle nostre forze. Questa volta, però, con una nuova stagione alle porte e danni così ingenti ancora da valutare, non sappiamo se sarà possibile".

Nelle prossime ore, insieme al Comune e ai tecnici incaricati, si procederà a una verifica sulla stabilità della struttura e sulla possibilità di rispettare il calendario della nuova stagione artistica, attesa a settembre.

Il Viper Theatre, negli anni, si è affermato come uno dei principali spazi per concerti ed eventi culturali a Firenze, ospitando centinaia di artisti italiani e internazionali. “È inutile dire quanto siamo devastati da ciò che sta accadendo”, conclude il post in cui si ringrazia anche i Vigili del Fuoco per il tempestivo intervento.

Notizie correlate

Firenze
Cronaca
21 Agosto 2025

È morto Alessandro Dei, figura storica del Calcio Storico Fiorentino

È morto a 70 anni, dopo una lunga malattia, Alessandro Dei, figura storica del Calcio Storico Fiorentino e punto di riferimento degli Azzurri di Santa Croce, di cui fu giocatore, [...]

Firenze
Cronaca
21 Agosto 2025

Ramo cade in piazza a Firenze, ragazza ferita e trasportata in ospedale

Attimi di paura nel pomeriggio di oggi, giovedì 21 agosto, in Piazza Niccolò Acciaioli, dove un ramo si è improvvisamente staccato da una pianta colpendo una ragazza al piede mentre [...]

Firenze
Cronaca
21 Agosto 2025

È scomparso Don Silvano Seghi, storico parroco fiorentino

Don Silvano Seghi è scomparso a 84 anni. Lo storico parroco di San Michele a Salvi - guidato dal 1984 al 2019 - era anche canonico della basilica di San [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina