Incendio al Viper Theatre di Firenze, crolla parte del tetto: stagione a rischio

Paura e danni ieri sera al Viper Theatre di Firenze, storico locale della scena musicale cittadina, dove un incendio è divampato per cause ancora da accertare, "ma sicuramente originate dall'esterno", come comunicano i gestori in un post sui social.

L’allarme è scattato intorno alle ore 21 e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno lavorato a lungo per circoscrivere il rogo. Impegnate nelle operazioni due squadre, due autoscale, tre autobotti, un carro aria e il funzionario per il coordinamento delle operazioni di spegnimento.

I Vigili del fuoco hanno inizialmente effettuato delle aperture sulla copertura per accedere agli strati di coibentazione, intervento molto complesso essendo un tetto ventilato, successivamente sono stati realizzati dei varchi dal basso verso l’alto per consentire di erogare acqua e schiuma per effettuare lo spegnimento. Sul posto è stato inoltre utilizzato un robot cingolato dotato monitor per erogare acqua. Sul posto nelle fasi iniziali presente la Polizia di Stato, la Polizia Locale, un'ambulanza a scopo precauzionale e personale della Protezione Civile del Comune di Firenze.

L’incendio, spiegano i gestori, “è sotto controllo, ma purtroppo non ancora del tutto spento”. Una parte del tetto sarebbe crollata e i danni, ancora da quantificare con precisione, potrebbero compromettere la ripresa delle attività.

La direzione del Viper non nasconde il grave danno subito: "In passato siamo sempre riusciti, seppur con grandi sacrifici, a superare calamità e imprevisti contando solo sulle nostre forze. Questa volta, però, con una nuova stagione alle porte e danni così ingenti ancora da valutare, non sappiamo se sarà possibile".

Nelle prossime ore, insieme al Comune e ai tecnici incaricati, si procederà a una verifica sulla stabilità della struttura e sulla possibilità di rispettare il calendario della nuova stagione artistica, attesa a settembre.

Il Viper Theatre, negli anni, si è affermato come uno dei principali spazi per concerti ed eventi culturali a Firenze, ospitando centinaia di artisti italiani e internazionali. “È inutile dire quanto siamo devastati da ciò che sta accadendo”, conclude il post in cui si ringrazia anche i Vigili del Fuoco per il tempestivo intervento.

