Incendio in un garage a Castelfiorentino, vigile del fuoco colto da malore

Momenti di paura questa mattina in via Vincenzo Bellini, dove intorno alle 9:45 è divampato un incendio all’interno di un garage. Le fiamme hanno coinvolto un’autovettura, generando densi fumi che si sono propagati anche al vano scale del palazzo.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco dei distaccamenti di Castelfiorentino ed Empoli. I pompieri hanno domato l’incendio e avviato le operazioni di bonifica e messa in sicurezza. Danni da fumo e calore si sono registrati anche nei garage confinanti, mentre sono in corso verifiche tecniche sugli appartamenti soprastanti per valutare eventuali conseguenze.

Durante le prime fasi dell’intervento, un Vigile del fuoco è stato colto da malore. Immediatamente soccorso dai colleghi, è stato poi affidato al personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per accertamenti.

Fortunatamente non risultano persone coinvolte tra i residenti. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area sono tuttora in corso.

