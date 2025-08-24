Investito da un treno a Torre del Lago, sospesa la circolazione ferroviaria

La circolazione ferroviaria è stata sospesa dalle 19:55 tra Torre del Lago Puccini e Pisa a seguito dell’investimento non mortale di una persona. Sul posto sono in corso gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria.

L’incidente ha causato disagi alla circolazione: i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi. L’Intercity coinvolto, partito da Milano Centrale e diretto a Livorno, ha interrotto la corsa a Viareggio. I passeggeri hanno potuto proseguire il viaggio su un altro convoglio.