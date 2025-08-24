È morta Meri Malucchi, ex pallavolista e promotrice della campagna 'Alziamo il Muro'

È morta Meri Malucchi, 58 anni di Lamporecchio, ex pallavolista di serie A1 e A2, con un passato a Firenze e nell'Empoli Pallavolo, e poi allenatrice di lunga carriera, Direttore tecnico della VolleyAccademyToscana. La donna dallo scorso anno è impegnata in una dura battaglia personale contro un tumore, a cui si è dovuta arrendere nei giorni scorsi.

Una battaglia personale che grazie al progetto 'Meri Team: Alziamo IL MURO' è diventata però anche una speranza rivolta a tutti coloro che lottano contro questo male. Nel maggio del 2024 la terribile scoperta di un tumore al cervello che l'aveva costretta su una sedia a rotelle, ma senza privarla della forza d'animo che gli ha fatto avviare questo progetto per "sensibilizzare le persone e aiutarle a cambiare atteggiamento verso la malattia, far ottenere maggiori risorse, umane e economiche a chi ci permette di avere una chance, una possibilità, una vita!", come si legge nella pagina facebook di 'Meri Team: Alziamo IL MURO'.

"Col cuore pieno di dolore, la famiglia comunica che, dopo una lunga malattia, questa mattina Meri è tornata libera di correre oltre ogni spazio e ogni confine. Appena sapremo, vi aggiorneremo su come e quando poterle fare visita. Vi chiediamo di NON portate fiori, ma di onorare la sua memoria contribuendo al progetto che aveva creato per poter acquistare un macchinario per l'Ospedale di Livorno", così né da l'annuncio la pagina facebook del progetto, in cui si invita appunto a contribuire al suo progetto attraverso una donazione (qui il link).

Anche l'Empolese Valdelsa è stato vicino alla pallavolista. Proprio quest'anno Malucchi, che aveva un passato nell'Empoli Pallavolo, aveva ottenuto il Premio Aramini, "per la realizzazione e promozione della campagna di sensibilizzazione Meri team-Alziamo il muro". Era stata anche ospite dell'ASp Montelupo che l'aveva invitata ad aprire la stagione.

"Abbiamo alzato il muro con te, purtroppo non sei riuscita a vincere contro un così difficile avversario ma hai giocato una grandissima partita. Un esempio di forza non comune che credo resterà nel ricordo di tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerti. Riposa in pace Meri Malucchi", così l'ex sindaco di Montelupo Fiorentino Paolo Masetti che aveva seguito da vicino la lotta di Malucchi.

