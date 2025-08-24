Muore a 46 anni in un incidente Andrea De Lorenzo, è stato per anni infermiere a Empoli

E' morto a soli 46 anni Andrea De Lorenzo, a lungo infermiere dell'ospedale San Giuseppe di Empoli tornato da qualche anno nella sua Calabria. L'uomo, a bordo di uno scooter, è morto a seguito di un incidente con un'auto ad un incrocio sul lungomare di Sirimarco di Praia a Mare. A darne notizia è il quotidiano La Nazione.

Inutile la corsa in ospedale, l'uomo è deceduto poco dopo per le ferite riportate. Lascia la compagna e due figlie. Aveva studiato e lavorato a Empoli, conseguendo un master in coordinamento. I funerali si terranno lunedì 25 agosto, alle 17.30, nella chiesa Sacro Cuore di Praia a Mare.

Questo il cordoglio del sindacato Nursid di Firenze: "La notizia della prematura scomparsa di Andrea De Lorenzo, amico e Dirigente sindacale Nursind ci addolora profondamente. Andrea aveva prima studiato e poi lavorato presso il presidio ospedaliero di Empoli dove, prima di trasferirsi per avvicinarsi alla famiglia in Calabria, aveva anche conseguito il master in coordinamento".

