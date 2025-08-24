Muore a 46 anni in un incidente Andrea De Lorenzo, è stato per anni infermiere a Empoli

Cronaca Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

E' morto a soli 46 anni Andrea De Lorenzo, a lungo infermiere dell'ospedale San Giuseppe di Empoli tornato da qualche anno nella sua Calabria. L'uomo, a bordo di uno scooter, è morto a seguito di un incidente con un'auto ad un incrocio sul lungomare di Sirimarco di Praia a Mare. A darne notizia è il quotidiano La Nazione.

Inutile la corsa in ospedale, l'uomo è deceduto poco dopo per le ferite riportate. Lascia la compagna e due figlie. Aveva studiato e lavorato a Empoli, conseguendo un master in coordinamento. I funerali si terranno lunedì 25 agosto, alle 17.30, nella chiesa Sacro Cuore di Praia a Mare.

Questo il cordoglio del sindacato Nursid di Firenze: "La notizia della prematura scomparsa di Andrea De Lorenzo, amico e Dirigente sindacale Nursind ci addolora profondamente. Andrea aveva prima studiato e poi lavorato presso il presidio ospedaliero di Empoli dove, prima di trasferirsi per avvicinarsi alla famiglia in Calabria, aveva anche conseguito il master in coordinamento".

Notizie correlate

Empoli
Cronaca
23 Agosto 2025

Furgone contro bici a Monteboro, muore un ciclista di Montespertoli

Tragico incidente a Empoli, tra Monteboro e Brusciana. In via Monteboro un ciclista è stato colpito da un furgone ed è stato portato via con l'elisoccorso a Careggi. L'uomo è [...]

Empoli
Cronaca
21 Agosto 2025

Tenta di rubare al Conad di Ponzano, viene visto e affrontato dal personale. Interviene polizia

Momenti concitati questo pomeriggio, intorno all'ora di pranzo, al Conad di via Ponzano a Empoli. Intorno all'ora di pranzo un giovane, di origine straniera, è entrato nel supermercato e avrebbe [...]

Empoli
Cronaca
21 Agosto 2025

Multiutility, i Movimenti per l’Acqua in difesa di TPE: "Comitato indipendente, accuse per screditare"

Il Forum Toscano dei Movimenti per l’Acqua, "da sempre impegnato in difesa dell'acqua e dei beni comuni e promotore del referendum del 2011 che coinvolse 27 milioni di italiani", esprime [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina