Muore a 46 anni in un incidente Andrea De Lorenzo, è stato per anni infermiere a Empoli

E' morto a soli 46 anni Andrea De Lorenzo, a lungo infermiere dell'ospedale San Giuseppe di Empoli tornato da qualche anno nella sua Calabria. L'uomo, a bordo di uno scooter, è morto a seguito di un incidente con un'auto ad un incrocio sul lungomare di Sirimarco di Praia a Mare. A darne notizia è il quotidiano La Nazione.
Inutile la corsa in ospedale, l'uomo è deceduto poco dopo per le ferite riportate. Lascia la compagna e due figlie. Aveva studiato e lavorato a Empoli, conseguendo un master in coordinamento. I funerali si terranno lunedì 25 agosto, alle 17.30, nella chiesa Sacro Cuore di Praia a Mare.
Questo il cordoglio del sindacato Nursid di Firenze: "La notizia della prematura scomparsa di Andrea De Lorenzo, amico e Dirigente sindacale Nursind ci addolora profondamente. Andrea aveva prima studiato e poi lavorato presso il presidio ospedaliero di Empoli dove, prima di trasferirsi per avvicinarsi alla famiglia in Calabria, aveva anche conseguito il master in coordinamento".
Notizie correlate
Tutte le notizie di Empoli
<< Indietro