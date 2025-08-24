Muore il noto critico d’arte Carlo Pepi, il ricordo del Rotary Castelfranco di Sotto Valdarno Inferiore

Il Club Rotary Castelfranco di Sotto Valdarno Inferiore esprime le più sentite condoglianze alla famiglia del noto critico d’arte Carlo Pepi venuto a mancare all’età di 87 anni.

La notizia ha colpito profondamente tutti i Soci non solo perché Carlo era un amico vero che spesso ha partecipato agli eventi del Club ma anche perché è Socio Onorario da qualche anno. Carlo è stato un personaggio che ha fatto della sua pas-sione per l’arte una ragione di vita. Anche quando le sue condizioni di salute non erano delle migliori Carlo è sempre stato presente alle iniziative del Club in partico-lare quelle in cui venivano proposti temi orientati verso l’arte e la cultura.

Ricordiamo con enorme piacere quando negli ultimi mesi Carlo ha presenziato a due importanti eventi del Club ed in entrambe le occasioni ha saputo regalarci pia-cevoli ed interessanti momenti di cultura grazie ai suoi approfondimenti. Carlo è stato presente alla Mostra retrospettiva su Renato Lacquaniti svoltasi nel Maggio scorso ed organizzata a Palazzo Grifoni a San Miniato e alla nostra Festa d’Estate, in concomitanza con il Passaggio del Collare, a casa del Socio, nonché Past Presi-dent, Daniele Campani; quest’ultima per altro è stata anche l’ultima sua uscita pub-blica prima che venisse a mancare. Daniele Campani per altro è stato anche il Pre-sidente che ha conferito la carica di Socio onorario a Carlo.

Siamo onorati di aver avuto con noi Carlo in quella serata, sicuri di avergli rega-lato alcuni momenti di gioia, di spensieratezza e di amicizia, prima che ci lasciasse. Il mondo dell’arte e della cultura perde un grande protagonista; ma niente potrà cancellare ciò che ci ha lasciato e sarà compito del Club mantenere vivo nel tempo la sua immagine, il suo lavoro, la sua persona. Ciao Carlo.