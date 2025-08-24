Piano Strutturale San Miniato, FI: "Nostra proposta fatta mesi fa. Da altri solo contestazioni"

Forza Italia ricorda di aver sollevato già dal mese di aprile, attraverso un’apposita interpellanza, la questione relativa al Piano Strutturale e ai silenzi della maggioranza. Tale atto sarebbe dovuto approdare in Consiglio comunale a metà luglio, ma l’allungarsi della discussione di altri punti all’ordine del giorno ne ha impedito il dibattito.

Pertanto, sebbene legittime, le osservazioni espresse dal gruppo misto giungono con ritardo rispetto a un tema che Forza Italia ha posto all’attenzione pubblica da tempo. Una differenza sostanziale rimane: nella nostra interpellanza sono presenti proposte concrete e soluzioni, in coerenza con la nostra linea politica, a differenza di chi si limita a contestazioni generiche.

Ribadiamo quindi che Forza Italia non ha avuto bisogno di sollecitazioni esterne per denunciare l’immobilismo dell’amministrazione, pur accogliendo positivamente ogni contributo serio e costruttivo. Resta però necessario sottolineare con chiarezza le responsabilità di una maggioranza che continua a mostrarsi distante dalle esigenze reali dei cittadini.

Paolo Vallini

capogruppo consiglieri Forza Italia San Miniato

Notizie correlate