Uomo scomparso sulle Alpi Apuane: ricerche in corso con unità cinofile

Continuano le ricerche di un uomo disperso da giorni sulle Alpi Apuane. L’allarme è scattato venerdì pomeriggio dopo che i carabinieri hanno ritrovato la sua auto a Seravezza (Lucca).

Il Soccorso Alpino e Speleologico Toscano (SAST), con le stazioni di Querceta e Massa, ha subito avviato le operazioni di ricerca, concentrandosi inizialmente sui sentieri escursionistici percorribili dall’uomo, in particolare sull’itinerario 140 lungo la cresta che segna il confine tra le due zone di competenza.

Ieri le operazioni di bonifica hanno visto impegnati due cinofili e otto tecnici del SAST, con il supporto dei Vigili del Fuoco e di un elitrasporto per raggiungere le aree più impervie. Le ricerche proseguiranno oggi, compatibilmente con le condizioni meteo.

