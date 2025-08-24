Vedono municipale e scappano, fermato un 22enne a Pontedera con 25 dosi di hashish

Nel tardo pomeriggio di martedì 19 agosto, durante un servizio di controllo del territorio nella zona della biblioteca comunale di Pontedera, area frequentata da molti ragazzi, una pattuglia della Polizia Locale dell’Unione Valdera, comando territoriale di Pontedera, ha notato un gruppo di giovani che, alla vista degli agenti, si sono dati alla fuga.

Insospettiti dall’atteggiamento, gli operatori si sono messi all’inseguimento a piedi riuscendo a bloccare uno dei ragazzi. Durante le verifiche sull’identità, il giovane, un cittadino extracomunitario di 22 anni residente a Pontedera e già noto alle forze dell’ordine per reati simili, è apparso visibilmente agitato. La perquisizione ha permesso di rinvenire 25 dosi di hashish già confezionate e pronte per la vendita.

Il soggetto è stato quindi arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’articolo 73 del DPR 309/1990, che prevede pene fino a sei anni di reclusione e multe fino a oltre 77mila euro.

Controlli intensificati nella settimana di Ferragosto

L’operazione antidroga si inserisce in un quadro più ampio di controlli rafforzati. Durante la settimana di Ferragosto, infatti, gli agenti della Polizia Locale hanno intensificato i servizi di pattugliamento sulle strade, portando a diversi accertamenti significativi:

· 3 conducenti sorpresi a guidare senza patente, perché revocata o mai conseguita;

· 1 conducente alla guida di un veicolo già sottoposto a confisca;

· 1 automobilista trovato con una patente contraffatta: dopo le verifiche della Polizia Locale di Pescia, l’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria.

A questi si aggiungono:

· 5 veicoli sanzionati perché privi di copertura assicurativa;

· 6 conducenti multati per l’uso del cellulare alla guida, ai quali è stata applicata anche la sospensione della patente da 7 a 15 giorni.

Il dirigente della Polizia Locale dell’Unione Valdera, dott. Francesco Frutti “Questi interventi dimostrano sempre di più quanto l’attività della Polizia Locale sia variegata e si estenda ben oltre il solo Codice della Strada. Quotidianamente i nostri operatori, che ringrazio per la professionalità, si trovano a confrontarsi con problematiche complesse e particolari. I risultati di questi giorni sono la prova di quanto il controllo del territorio possa portare a esiti positivi a tutela della comunità”

