Vinci piange Claudio Benelli, storico dirigente comunale. Il sindaco: "Punto di riferimento"

La comunità di Vinci è in lutto per la scomparsa di Claudio Benelli, figura storica dell’amministrazione comunale. La notizia è stata resa nota dal sindaco Daniele Vanni attraverso un messaggio diffuso sui suoi profili social.

“Oggi la nostra comunità piange la scomparsa di Claudio Benelli. Per anni Claudio ha ricoperto il ruolo di dirigente del Comune di Vinci con dedizione, professionalità e passione, un vero e proprio punto di riferimento per amministratori e cittadini” – ha scritto il sindaco.

Ricordo e gratitudine per un uomo che ha dedicato gran parte della sua vita al servizio pubblico: “Confrontandosi con lui si percepiva sempre il grande attaccamento al nostro territorio e un grande amore per il suo lavoro. Il suo impegno e la sua umanità resteranno un esempio per tutti noi”.

A nome dell’intera amministrazione comunale e della cittadinanza, Vanni ha espresso le condoglianze più sentite alla famiglia, agli amici e ai colleghi.

Per chi volesse rendere omaggio a Claudio Benelli, sarà possibile farlo domani, lunedì 25 agosto, alla Biblioteca Leonardiana, dalle ore 11 alle ore 15.