Abbonamenti falsi, nuova truffa sui social: AT invita a consultare solo canali ufficiali

Autolinee Toscane informa di una nuova truffa online su Facebook dove è presente una pagina in cui si promettono false tessere in edizioni limitate che consentono di viaggiare a bassissimi prezzi sui mezzi pubblici a Carrara. Si tratta solo dell’ultimo caso di truffa, che promuove sconti e abbonamenti inventati, che si sta ripetendo, in modo similare, anche in altre città. Queste truffe sono già state segnalate e denunciate.

L’azienda ricorda che si tratta di informazioni errate e prive di fondamento, di notizie false. Nel tentativo di attirare l’attenzione, apparire credibili e far cadere in errore le persone, vengono pubblicate immagini di biglietti inesistenti creati con fotomontaggi, e offerti, a pochi euro e in modo esclusivo, abbonamenti annuali o semestrali, simulando anche commenti e risposte di utenti soddisfatti. L’invito è ad acquistare i titoli finti e solitamente, dopo un pagamento di pochi euro, vengono sottratti ai truffati anche importi superiori a varie decine di euro.

Autolinee Toscane è completamente estranea a queste iniziative ed invita a non cliccare sui link di questi post e non dare i propri dati. I casi simili verificati negli scorsi mesi furono allertati e denunciati alle forze dell’ordine. Autolinee Toscane, anche in questo caso, valuterà tutte le azioni legali del caso.

Si invita a prestare attenzione e a diffidare da informazioni e comunicazioni che non provengano dai canali ufficiali e si ricorda che per utilizzare il servizio è necessario avere un biglietto o un abbonamento valido emesso dai canali di vendita ufficiali e validarlo quando necessario. Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito ww.at-bus.it e la app ufficiale at bus.

Fonte: Autolinee Toscane