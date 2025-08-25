Cade dal tetto di un capannone, grave operaio nel Pistoiese

Grave incidente sul lavoro in un’azienda tessile di via Guido Rossa, dove un operaio di 58 anni, dipendente di una ditta esterna, è precipitato dal tetto di un capannone mentre stava effettuando delle lavorazioni.

L’uomo, rimasto cosciente nonostante i traumi riportati, è stato soccorso dal 118 e trasferito in codice rosso con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale Cto di Careggi, a Firenze.

Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco, carabinieri, personale della medicina del lavoro della Asl e polizia municipale, che hanno avviato i rilievi e le indagini sull’accaduto.