Cambio al vertice alla Guardia di Finanza di Marina di Carrara

Avvicendamento al comando della Sezione Operativa Navale di Marina di Carrara della Guardia di finanza, dove il Tenente Apso Giuseppe Danei ha preso il posto del Capitano Stefano Di Vozzo.

Il passaggio di consegne è avvenuto nel corso di una cerimonia interna presso la Caserma Finanziere Emilio Rossi di Marina di Carrara alla presenza del Col. t.SFP Filippo Bianchi, Comandante del Reparto Operativo Aeronavale, che ha ringraziato il Capitano Stefano Di Vozzo per la passione e la qualificata professionalità che hanno connotato l’azione di comando, facendo emergere le doti per assumere le responsabilità di più alto livello del comando della Stazione Navale di Rimini a cui è destinato. Il Comandante del Reparto Operativo Aeronavale ha poi formulato gli auguri al Ten. Apso Giuseppe Danei, proveniente dalla Sezione Unità Navali della Stazione Navale di Livorno, per il nuovo impegnativo incarico.

Il Capitano Di Vozzo ha ringraziato la gerarchia per la fiducia accordata e i propri collaboratori che hanno profuso il costante impegno per favorire il conseguimento di significativi risultati in materia di polizia economico-finanziaria, polizia demaniale e contrasto ai traffici illeciti in mare.

Il Ten. Apso Giuseppe Danei si è detto onorato per il prestigioso incarico che gli è stato affidato e ha assicurato la massima dedizione per corrispondere al meglio alle aspettative di legalità dei cittadini e delle istituzioni.

L’avvicendamento si inserisce nell’ordinaria rotazione degli incarichi di comando all’interno del Corpo e punta a garantire continuità e impulso all’azione di tutela della legalità economico-finanziaria.

