Corsi di formazione gratuiti alla biblioteca Gronchi

“Bibliolandia senza Frontiere: biblioteche e archivi che includono”. Al via anche alla biblioteca comunale di Pontedera corsi di formazione che mirano a promuovere conoscenze, competenze e consapevolezza su temi centrali per la crescita personale e collettiva, favorendo l’inclusione sociale e la partecipazione civica.

Tutti i corsi sono completamente gratuiti e al termine di ogni percorso è possibile ottenere un’attestazione di partecipazione, a condizione di aver frequentato almeno il 70 per cento degli incontri previsti.

I corsi in partenza alla Biblioteca Comunale Giovanni Gronchi di Pontedera a settembre sono:

• ̀

.–. / .–. / .–.

Un ciclo di incontri rivolto a genitori, futuri genitori e adulti di riferimento, per esplorare insieme le sfide dell’educazione e accompagnare con consapevolezza la crescita dei bambini.

Il corso si svolgerà anche nelle sedi di Buti, Capannoli e Peccioli.

•

/ / / .–.

Un percorso partecipativo aperto a tutti, per riflettere su regole, diritti, diversità e convivenza e promuovere il senso di appartenenza alla comunità.

Il corso si svolgerà anche nelle sedi di Crespina Lorenzana, Peccioli e Santa Luce.

•

/ / / .–.

Un corso per diventare cittadini digitali più consapevoli, imparando a riconoscere le notizie false e a comprendere i meccanismi della disinformazione online.

Il corso si svolgerà anche nelle sedi di Cascina e Riparbella.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa

Notizie correlate