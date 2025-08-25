Elezioni regionali, l'avviso del Comune di Pontedera per scrutatori già iscritti all'albo

Attualità Pontedera
In occasione delle elezioni regionali di domenica 12 e lunedì 13 ottobre 2025 il Comune di Pontedera fa sapere che gli scrutatori che opereranno presso gli uffici elettorali di sezione saranno individuati, in ordine di priorità, tra coloro, già iscritti nell'Albo, che si trovino nelle seguenti condizioni personali auto certificate:

• persone in stato di disoccupazione verificabile dall'elenco anagrafico del Centro per l'Impiego

• persone prese in carico dai servizi sociali, in condizione di povertà o con reddito limitato o situazione economica disagiata

• persone in cerca di prima occupazione

• studenti non occupati

Per questo occorre che i soggetti interessati, già iscritti all'Albo degli scrutatori, che si trovano nelle condizioni di disoccupazione (risultante dall'iscrizione al Centro per l'Impiego), in carico dai servizi sociali, in condizione di povertà o con reddito limitato o situazione economica disagiata, presentino la dichiarazione "Manifestazione di interesse" sul modulo predisposto entro domenica 7 settembre, trentacinquesimo giorno precedente la data della consultazione elettorale regionale, nel quale si attesti di essere iscritti all'Albo degli scrutatori e di essere in una delle condizioni citate. Il modulo è scaricabile dal sito del Comune o reperibile direttamente presso l'ufficio elettorale comunale e può essere consegnato direttamente o inviato per posta elettronica.

Si ricorda che l'impegno richiesto è il pomeriggio di sabato 11 ottobre 2025 dalle ore 15 fino al termine della costituzione del seggio, tutta la domenica 12 ottobre, giorno della votazione, con inizio dalle alle ore 7 e fino alle ore 23 e lunedì 13 ottobre dalle ore dalle ore 7 fino al termine delle operazioni di scrutinio che si svolgeranno dopo la chiusura dei seggi a partire dalle ore 15.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa

