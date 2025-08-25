Estra si conferma 'Azienda alla luce del Sole' al fianco della Fondazione Il Sole ETS

Anche quest’anno Estra S.p.A. rinnova il proprio sostegno alla Fondazione Il Sole ETS, confermandosi tra le “Aziende alla luce del Sole”, il riconoscimento dedicato alle realtà che si distinguono per l’impegno concreto nella responsabilità sociale.

Grazie al supporto di Estra, la Fondazione Il Sole può proseguire i propri progetti educativi, formativi e di inclusione per persone con disabilità e per le loro famiglie, offrendo opportunità reali e continuità sia nel “durante di noi” sia nel “dopo di noi”.

“Il contributo di Estra non è solo un gesto di generosità, ma un autentico sostegno ai nostri ragazzi – aggiunge Marco Scandroglio, presidente della Fondazione Il Sole ETS –. Supporta i progetti educativi e formativi per le persone con disabilità medio-grave, garantendo continuità e permettendoci di costruire iniziative che generano un impatto positivo e duraturo nella comunità.”

“Ringraziamo di cuore Estra S.p.A., che da anni ci supporta ed è al nostro fianco con costanza e sensibilità – dichiara Tiziana Tenuzzo, responsabile fundraising della Fondazione Il Sole ETS –. La loro presenza rappresenta un esempio concreto di responsabilità sociale, fondamentale per portare avanti i nostri progetti e migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie.”

Francesco Macrì, presidente di Estra, ha così commentato la riconferma del sostegno alla Fondazione: “Siamo orgogliosi di essere ancora una volta al fianco della Fondazione Il Sole. Per Estra, sostenere queste iniziative significa contribuire concretamente al benessere sociale del territorio e alla qualità della vita delle persone più fragili. Crediamo che il ruolo delle imprese non debba limitarsi all’aspetto economico, ma debba anche tradursi in un impegno costante e tangibile verso la comunità. La collaborazione con la Fondazione Il Sole rappresenta un esempio virtuoso di come il settore privato possa fare la differenza nel costruire un futuro più inclusivo e solidale.”

Con questa rinnovata partnership, Estra ribadisce la propria vocazione alla responsabilità sociale d’impresa e il suo impegno nel promuovere progetti che lascino un segno concreto nel tessuto sociale.

