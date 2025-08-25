Evacuazione per bomba a Empoli e Vinci, approvato Piano operativo: tutto quel che c'è da sapere

Nei giorni scorsi le Giunte comunali di Empoli e Vinci hanno approvato il ‘Piano operativo di Evacuazione’ redatto dai rispettivi uffici protezione civile comunali per le operazioni di bonifica dell’ordigno bellico rinvenuto in piazza Guido Guerra a Empoli, all’interno del cantiere del teatro il Ferruccio.

I due documenti con la delibera e gli allegati come parte integrante sono stati pubblicati sui siti istituzionali dei due Comuni e sono consultabili ai link: https://ordigno2025.comune.empoli.fi.it/ (per il Comune di Empoli) e http://comune.vinci.fi.it/ (per il Comune di Vinci). Questo per una maggiore comprensione da parte della cittadinanza. Lì si potranno anche reperire le ordinanze relative alla viabilità alternativa per evitare l'accesso nella zona rossa e consentire un flusso regolare nel resto delle aree.

Per le operazioni di disinnesco dell’ordigno, che saranno condotte sotto il diretto controllo del Reggimento Genio Ferrovieri Castel Maggiore (BO), nel giorno programmato (domenica 7 settembre 2025), il cantiere per la esecuzione dei lavori del teatro “Il Ferruccio” sarà chiuso dal 29 agosto al 9 settembre 2025.

In tal senso saranno emanati specifici ordini di servizio alla Ditta esecutrice dei lavori da parte del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione.

QUALI SONO LE FASI DEL PIANO DI EVACUAZIONE – Il ‘Piano’ sarà messo in atto e gestito dai Centri di Coordinamento, responsabili delle operazioni di pianificazione, coordinamento e gestione di tutte le attività quali: il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) – responsabile del coordinamento dei servizi ed è l’organo principale presieduto dal Prefetto o suo delegato che il giorno 7 settembre 2025 si insedierà nella sede della Protezione Civile di Empoli, in via del Castelluccio, 46, zona Terrafino; il Centro Operativo Comunale (COC) – sede via del Castelluccio, 46, responsabile delle attività a livello comunale e locale, guidato dal sindaco o da un suo delegato - e il Centro Operativo Intercomunale Empolese Valdelsa (COI) con sede anch’esso in via del Castelluccio, 46, al Terrafino, è responsabile ed è presieduto dal presidente dell’Unione dei Comuni o da un suo delegato.

Il Comune di Vinci istituirà un punto di comando avanzato nel piazzale della scuola media di Sovigliana, adiacente al palasport "Falcone e Borsellino", e lì stesso verrà riunito il COC.

ATTIVAZIONE COC e COI - Venerdì 5 settembre 2025 saranno aperti e quindi attivati il COC e il COI dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa con funzioni di supporto (tecnica e pianificazione, sanità, assistenza sociale, veterinaria, volontariato, risorse mezzi e materiali, strutture operative locali e viabilità, assistenza alla popolazione, gestione amministrativa e finanziaria). Il COC resterà aperto fino al termine delle operazioni di bonifica per coordinare tutte le attività di assistenza alla popolazione con l’impiego del volontariato, le attività di pianificazione, di comunicazione, di informazione e di istruzioni alla cittadinanza.

INSEDIAMENTO del CCS – A partire dalle 6.30 di domenica 7 settembre sarà attivato da parte del Prefetto il Centro Coordinamento Soccorsi nella sede del Terrafino. Nella sede dei tre ‘Centri’ sarà attrezzato un angolo apposito per la stampa.

Le operazioni preparatorie alla evacuazione dell’area che sono cominciate dai primi giorni del mese di agosto con una campagna di informazione puntuale, che prosegue e durerà fino al termine della giornata di domenica 7 settembre, con comunicati stampa settimanali che contemplano ‘aggiornamenti’ per esempio sulla campagna di distribuzione di volantini di informazione e istruzione, imbucati nelle varie cassette postali già una prima volta (ci sarà un secondo passaggio tra il 20 e il 30 agosto 2025), è stato previsto in prossimità della data dell’evento, l’utilizzo di due mezzi della protezione civile che circolando lungo le vie interessate dall’evacuazione, che lanceranno messaggi sonori informativi. Inoltre sabato 30 e domenica 31 agosto 2025 saranno allestiti Info Point a Empoli in piazza della Vittoria, piazza Matteotti e Largo G. Ragionieri.

Dopo un primo passaggio di distribuzione dei volantini, il Comune di Vinci provvederà nei prossimi giorni all'affissione degli stessi negli esercizi pubblici e sarà possibile avere informazioni nel punto allestito nel piazzale della scuola media di Sovigliana (dove verrà allestito il COC), sabato 6 settembre 2025 in orario dalle 8 alle 17.

CRONOPROGRAMMA DELL’EVENTO - Alle 6.30 di domenica 7 settembre 2025 apertura del CCS, COI e del COC alla presenza dei coordinatori del volontariato di protezione civile presso le sedi indicate e avvio delle operazioni di: chiusure dei varchi e allestimento dell'Area di Accoglienza.

Dalle 7 alle 7.30, posizionamento delle transenne per la chiusura dei varchi e apertura dell'Area di Accoglienza.

Alle 8 chiusura di tutti varchi in entrata per traffico veicolare e pedonale e inizio evacuazione della Zona Rossa.

Alle 9 totale sgombero della Zona Rossa ed avviso acustico. A tal fine, ad evacuazione completata, il COC darà comunicazione a tutti i veicoli dotati di sirena di farle suonare per 30 secondi.

A seguire interdizione totale dell’area compreso il sorvolo di controllo e inizio operazioni di disinnesco, inizio e fine delle operazioni di disinnesco, fine divieti di interdizione al traffico ed inizio normalizzazione flusso veicolare e pedonale e termine delle operazioni.

VARCHI e GESTIONE DELLA MOBILITÀ – Per il Comune di Empoli e il Comune di Vinci durante le operazioni di evacuazione, rimozione e spostamento del residuato bellico, tutta la circolazione stradale sarà mantenuta all’esterno del perimetro della ‘zona rossa’. Sono stati predisposti 11 varchi di chiusura sulle strade urbane per Empoli e 8 varchi di chiusura sulle strade urbane per Vinci, con tipologia di cancelli veicolari (il cui controllo sarà effettuato dalla Polizia Locale con l’ausilio della Protezione Civile e cancelli per il prefiltro che saranno, invece, controllati dalla Protezione Civile. I varchi bloccheranno tramite transenne tutte le strade di accesso all’interno della ‘zona rossa’, in quanto sono il limite non valicabile per tutta la durata delle operazioni.

La mappa dei varchi è disponibile sui rispettivi siti dei due Comuni coinvolti.

Dalle 6.30 fino alle 9 di domenica 7 settembre 2025 sarà consentita l’uscita dalla ‘zona rossa’ con l’attraversamento dei varchi, mentre l’accesso sarà consentito solo ai mezzi e agli operatori autorizzati.

Tutte le disposizioni saranno emesse con apposita ordinanza di divieto di transito e di sosta che decadrà appena la circolazione veicolare verrà riaperta.

Nel ‘Piano’ si fa riferimento a tutti i punti di chiusura al traffico veicolare e pedonale, alla segnaletica di preavviso di chiusura strada e a quali sono le ‘vie’ interessate dalla chiusura al passaggio pedonale.

A Empoli i punti di chiusura strade al traffico veicolare e pedonale sono: ponte pedonale via Barzino, via delle Olimpiadi incrocio con ponte di via Bisarnella, via Luigi Russo / Strada Statale n.67, via G. Carducci / via L. Conti, via Masini dopo incrocio via C. Rovini e via G. Verga, via F. Busoni / Largo 8 marzo 44, piazza della Vittoria, incrocio via Curtatone e Montanara e via J. Carrucci, Canto Ghibellino e Canto Pretorio, via P. Pulidori/ via V. Chiarugi, via Rozzalupi/ via delle Chiassatelle, via Dainelli/ SS67.

A Spicchio (Vinci) i varchi saranno collocati in viale Battisti, via Curtatone e Montanara angolo via Filzi, via Cairoli angolo via Filzi, viale Togliatti all'incrocio con via Nazario Sauro, via Nazario Sauro angolo via Menotti, via Guicciardini angolo via Manin, via del Palazzo angolo via Carducci, via A. Gramsci angolo via Giusti.

AREE DI ACCOGLIENZA – Le persone che non riusciranno ad avere un'autonoma sistemazione saranno ospitate nelle Aree di accoglienza (ACCOS), che per l'occasione saranno allestite nel Comune di Empoli alla palestra della scuola secondaria di I° grado Busoni in via R. Sanzio, 157 e per il Comune di Vinci al Palazzetto dello sport "Falcone e Borsellino" in via Caduti sul Lavoro, 6 a Sovigliana. In quest’area saranno presenti i volontari delle associazioni di protezione civile. In quest’area è possibile ospitare persone con animali d’affezione grazie alla disponibilità di spazi all’aperto.

PER I PIÙ FRAGILI - Particolare attenzione sarà rivolta alle persone "fragili" con necessità sanitarie e socio-assistenziali, che saranno fin da ora prese in carico dalla Protezione Civile e dal Servizio Socio-Sanitario, per essere informate e organizzare l’ospitalità presso l'area di accoglienza stessa o in strutture dedicate. Coloro che avranno fatto richiesta di aiuto all’evacuazione sono stati contattati per via telefonica a partire dal 24 agosto 2025 per capire le necessità e quindi attivare successivamente servizi del volontariato o segnalazioni alla struttura sanitaria.

Il Piano di Evacuazione per queste persone richiede più tempo e quindi già a partire da sabato 6 settembre 2025 per consentire di concludere il trasporto assistito entro le 9 di domenica 7 settembre.

CONTATTI - Il Comune di Empoli ha messo a disposizione: una pagina del suo sito con tutte le informazioni che verranno via via rese note al link https://ordigno2025.comune.empoli.fi.it/, un numero di telefono (0571 757535) che è possibile contattare negli orari di apertura del centralino del Comune, ovvero, dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 19, il sabato dalle ore 8 alle ore 13 per tutte le informazioni di dettaglio.

Per eventuali richieste di assistenza all’evacuazione si potrà anche scrivere all'indirizzo mail ordigno2025@comune.empoli.fi.it

Il Comune di Vinci ha messo a disposizione: la pagina del sito https://www.comune.vinci.fi.it/novita/evacuazione-2025/ dove trovare tutte le informazioni necessarie, il numero di telefono (0571 933298) attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13, il martedì e il giovedì anche tra le ore 15 e le ore 17 e è disponibile anche l'indirizzo mail protezionecivile@comune.vinci.fi.it

In caso di maltempo tutta l’operazione potrebbe essere anche riprogrammata in data successiva e in tal caso ne verrà data tempestiva comunicazione.

