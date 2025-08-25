Fucecchio ricorda Florio Talini: "Resterà sempre un punto di riferimento per tutti noi"

Come ogni 25 agosto, l'amministrazione comunale di Fucecchio ha voluto ricordare Florio Talini, primo cittadino di Fucecchio dal 1995 al 2004, prematuramente scomparso nel 2007.

La cerimonia si è tenuta al cimitero di Fucecchio dove, insieme a familiari ed amici, la sindaca Emma Donnini ha portato l'omaggio della giunta e dell'intera amministrazione comunale.

"Florio resterà sempre un punto di riferimento per tutti noi – spiega -. Le sue idee, il suo lavoro, la sua abnegazione hanno lasciato un segno indelebile e questa mattina sono felice di averlo potuto ricordare insieme a tante persone che gli hanno voluto bene e lo hanno stimato, come uomo e come amministratore".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

