Guazzini (Misto) contro la maggioranza: "Più rispetto per l'opposizione"

Non si deve scomodare il governo nazionale per lo scarso rispetto degli organismi eletti: basta fermarsi a San Miniato per assistere ad una continua mancanza di rispetto del Consiglio e in particolare dei gruppi di opposizione che sono i soli a presentare interpellanze e interrogazioni al sindaco ed alla giunta su problematiche locali.

Veniamo al dunque...

1.il 15 luglio come Gruppo Misto ho depositato in occasione del Consiglio, una interpellanza sulla sicurezza nelle scuole e negli impianti sportivi, poiché a seguito di un accesso agli atti, gli uffici mi avevano risposto con un rinvio a consultare tutta la documentazione depositata presso i lavori pubblici.

Queste due delle cinque domande fatte:

A. se Sindaco e giunta sono in grado di confermare formalmente che tutti gli edifici scolastici ed impianti sportivi di proprietà comunale sono in sicurezza sotto tutti gli aspetti (antincendio, conformità strutturale, rispetto delle norme antisismiche, aspetti igenico-sanitari);

B. quali sono i documenti di riferimento che attestano tali condizioni di sicurezza ed a quale periodo risalgono;

2. Il regolamento del Consiglio Comunale prevede al massimo 30 giorni per fornire risposta scritta, ma ad oggi, quindi con un ritardo di 10 giorni, non è pervenuta alcuna risposta.

Cosa dovrei pensare?

3. Ho inviato una email a Sindaco e Giunta e mi è stato risposto che il ritardo è dovuto alle ferie.

Non ho saputo se ridere o piangere per la ridicolezza della risposta è soprattutto perché il ritardo è stato scaricato sui dipendenti, che hanno tutto il diritto di andare in ferie.

4.Le interpellanze e le interrogazioni non sono rivolte agli uffici, bensì al Sindaco ed alla Giunta e sono loro che devono rispondere e che hanno quindi la responsabilità di quanto è quando viene scritto.

Magari tra un selfie e un altro si potevano dedicare anche a rispondere ad un tema che penso stia a cuore a tutti i cittadini, cioè la sicurezza delle scuole e degli impianti sportivi.

Manola Guazzini - Gruppo Misto San Miniato

Notizie correlate