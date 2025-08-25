Guazzini (Misto) contro la maggioranza: "Più rispetto per l'opposizione"

Politica e Opinioni San Miniato
Condividi su:
Leggi su mobile
Manola Guazzini (foto da Facebook)

Non si deve scomodare il governo nazionale per lo scarso rispetto degli organismi eletti: basta fermarsi a San Miniato per assistere ad una continua mancanza di rispetto del Consiglio e in particolare dei gruppi di opposizione che sono i soli a presentare interpellanze e interrogazioni al sindaco ed alla giunta su problematiche locali.
Veniamo al dunque...
1.il 15 luglio come Gruppo Misto ho depositato in occasione del Consiglio, una interpellanza sulla sicurezza nelle scuole e negli impianti sportivi, poiché a seguito di un accesso agli atti, gli uffici mi avevano risposto con un rinvio a consultare tutta la documentazione depositata presso i lavori pubblici.
Queste due delle cinque domande fatte:
A. se Sindaco e giunta sono in grado di confermare formalmente che tutti gli edifici scolastici ed impianti sportivi di proprietà comunale sono in sicurezza sotto tutti gli aspetti (antincendio, conformità strutturale, rispetto delle norme antisismiche, aspetti igenico-sanitari);
B. quali sono i documenti di riferimento che attestano tali condizioni di sicurezza ed a quale periodo risalgono;
2. Il regolamento del Consiglio Comunale prevede al massimo 30 giorni per fornire risposta scritta, ma ad oggi, quindi con un ritardo di 10 giorni, non è pervenuta alcuna risposta.
Cosa dovrei pensare?
3. Ho inviato una email a Sindaco e Giunta e mi è stato risposto che il ritardo è dovuto alle ferie.
Non ho saputo se ridere o piangere per la ridicolezza della risposta è soprattutto perché il ritardo è stato scaricato sui dipendenti, che hanno tutto il diritto di andare in ferie.
4.Le interpellanze e le interrogazioni non sono rivolte agli uffici, bensì al Sindaco ed alla Giunta e sono loro che devono rispondere e che hanno quindi la responsabilità di quanto è quando viene scritto.
Magari tra un selfie e un altro si potevano dedicare anche a rispondere ad un tema che penso stia a cuore a tutti i cittadini, cioè la sicurezza delle scuole e degli impianti sportivi.

Manola Guazzini - Gruppo Misto San Miniato

Notizie correlate

San Miniato
Politica e Opinioni
24 Agosto 2025

Piano Strutturale San Miniato, FI: "Nostra proposta fatta mesi fa. Da altri solo contestazioni"

Forza Italia ricorda di aver sollevato già dal mese di aprile, attraverso un’apposita interpellanza, la questione relativa al Piano Strutturale e ai silenzi della maggioranza. Tale atto sarebbe dovuto approdare [...]

San Miniato
Politica e Opinioni
22 Agosto 2025

Osservazioni sul Piano Strutturale Intercomunale, la posizione di Guazzini (Misto)

L'11 aprile 2024 il Comune di San Miniato ha adottato il nuovo Piano Strutturale Intercomunale con il Comune di Fucecchio, che verrà a sostituire il vigente Piano Strutturale comunale. Il [...]

San Miniato
Politica e Opinioni
21 Agosto 2025

"Un giorno di digiuno per la pace": l'iniziativa rilanciata dal vescovo di San Miniato

Un digiuno per la pace. Venerdì 22 agosto è prevista un'iniziativa simbolica e speciale anche nella Diocesi di San Miniato, come si legge in un comunicato a firma del vescovo [...]



Tutte le notizie di San Miniato

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina