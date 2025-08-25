I sindaci di Santa Croce sull'Arno e Castelfranco di Sotto danno l'ultimo saluto a Ezio Castellani

Cronaca Santa Croce sull'Arno
Il sindaco di Santa Croce sull'Arno, Roberto Giannoni e il primo cittadino di Castelfranco di Sotto, Fabio Mini questa mattina (25 agosto) si sono recati alla camera ardente, allestita alla conceria Sciarada per rendere un ultimo saluto al fondatore dell'azienda, Ezio Castellani, prima delle esequie. In quell'occasione hanno rilasciato questa dichiarazione congiunta: “La morte di Ezio Castellani, in primo luogo lascia un vuoto umano, perché è stato una persona che ha saputo gestire la propria azienda con grande umanità verso i dipendenti e tutti coloro che vi gravitavano intorno” dicono i due sindaci Giannoni e Mini.

“Ezio lascia un vuoto anche nel settore conciario. Era nato a Santa Croce - continuano - ma di fatto si era sempre sentito anche castelfranchese, soprattutto da quando fondò la sua azienda, la Sciarada, superando sterili steccati e pregiudizi di campanile. Era un profondo conoscitore del settore conciario, sia dal punto di vista tecnico, ma anche economico e finanziario. Una persona che ha amato il proprio lavoro e il proprio territorio. Le sue grandi competenze lo hanno portato anche a impegnarsi nella dirigenza nell'associazione conciatori, arrivando a esserne presidente. Qui ha dato contributi importanti a tutto il settore, proprio grazie alle sue competenze di persona esperta del proprio lavoro, anche nei momenti più incerti del mondo conciario. La sua logica è sempre stata inclusiva, anche alla guida dell'Associazione, lasciando un segno importante in termini di dialogo tra tutte le parti nell'interesse della crescita di tutto il territorio. Che la sua lezione sia di insegnamento a tutti noi, nel raccogliere l'importante testimonianza che ci ha lasciato. Alla famiglia e ai figli in particolare, vanno le nostre più sentite condoglianze”.

Tutte le notizie di Santa Croce sull'Arno

