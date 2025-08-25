Incendio al Viper Theatre di Firenze, revocato l'invito a tenere le finestre chiuse

Sono terminate le operazioni di spegnimento dell’incendio che ha interessato l’edificio del Viper Theatre, nella notte tra sabato 23 e domenica 24 agosto. A renderlo noto è il Comune di Firenze in una nota, che revoca l'invito a tenere le finestre chiuse: "Venuta meno la presenza di fumi, i tecnici dell’Asl hanno valutato che sia superata la necessità di tenere chiuse le finestre e di evitare l’attività all’aperto nelle zone limitrofe di Piagge, Brozzi, Peretola, San Donnino, Mantignano e Ugnano. L’invito diffuso ieri è quindi revocato".

Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento mentre i gestori, a fronte dei gravi danni ancora in quantificazione, hanno evidenziato il rischio per la nuova stagione musicale alle porte. Sempre oggi la sindaca Sara Funaro, tramite social, commentando la fine del pericolo legato ai fumi dell'incendio, ha scritto: "Siamo al fianco del gestore e di tutte le persone che negli anni hanno fatto vivere questo spazio, così importante per la musica e la cultura della nostra città. Grazie a Vigili del Fuoco, Polizia, Polizia Locale e Protezione civile, Azienda USL Toscana Centro, Arpat e tutti coloro che sono intervenuti. Insieme ci impegneremo per restituire futuro a questo luogo e alla sua comunità". Proseguono le operazioni di bonifica e gli accertamenti.