Giovane investita in strada a Empoli: 24enne in codice giallo

Una giovane è stata portata in ospedale dopo esser rimasta vittima di un incidente a Empoli. La ragazza, di ventiquattro anni, stava attraversando la strada in prossimità di via Sanzio quando è stata investita: erano circa le 12 del 25 agosto.

Non è ancora del tutto chiara la dinamica del sinistro, si sa che la giovane è rimasta ferita seppur in maniera non grave dopo aver sfondato il parabrezza del veicolo. Sul posto l'automedica e un'ambulanza della Misericordia di Empoli, che ha portato la 24enne in codice giallo al San Giuseppe.

Sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale dell'Unione dei Comuni per ricostruire il tutto e veicolare il traffico.