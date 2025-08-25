L’Associazione Conciatori ricorda Ezio Castellani: "Era punto di riferimento per comparto"

L’Associazione Conciatori, con il suo CdA, i suoi soci e i suoi dipendenti, esprime il proprio profondo cordoglio per la scomparsa di Ezio Castellani, dal 2021 al 2024 presidente dell’Associazione Conciatori di cui ricopriva attualmente la carica di presidente onorario. Uomo di straordinaria capacità imprenditoriale, Ezio Castellani è stato punto di riferimento per il comparto conciario sia per l’eccellenza dei risultati raggiunti a capo della sua azienda, la conceria Sciarada, sia per il prezioso contributo dato alle dinamiche del distretto conciario toscano, di cui è stato uno dei maggiori protagonisti proprio nella più delicata fase congiunturale del settore.

Sguardo proiettato al futuro, sostenitore del dialogo e della condivisione come occasioni di crescita, generoso, dotato di grande umanità: queste alcune delle caratteristiche che Ezio Castellani ha sempre messo a disposizione di colleghi e collaboratori, con umiltà e spirito di servizio. “A nome mio personale, dell’intero Consiglio di Amministrazione e di tutti gli Associati- dice il presidente Assoconciatori Riccardo Bandini- esprimo alla famiglia di Ezio tutta la nostra vicinanza e il nostro affetto”.

Al cordoglio per la scomparsa di Ezio Castellani si uniscono gli amministratori delle società consortili, Consorzio Aquarno, Consorzio Depuratore, Hydro, POTECO( Polo tecnologico Conciario).