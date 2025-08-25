Malore in cava di marmo sulle Apuane, 37enne ricoverato per trauma cranico

Un cavatore di 37 anni ha accusato un malore mentre era al lavoro nella cava di marmo del bacino di Piastra Bagnata, nel comune di Vagli di Sotto, cadendo e riportando un trauma cranico.

L’incidente è avvenuto verso mezzogiorno. Le condizioni dell’uomo hanno reso necessario l’intervento dell’elisoccorso Pegaso, che lo ha trasportato in codice giallo all’ospedale di Cisanello a Pisa.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 di Castelnuovo di Garfagnana, i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e gli operatori del servizio di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (Pisll).