Marcignana si prepara a una nuova serata di solidarietà: torna 'Pubblica…mente insieme'

Dopo il grande successo degli ultimi anni, torna l'appuntamento di solidarietà a Marcignana con una nuova edizione di "Pubblica…mente insieme", l’iniziativa promossa dalle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli in collaborazione con il Circolo MCL e numerosi volontari del territorio. L’appuntamento è fissato per mercoledì 3 settembre, alle ore 20, con una serata che promette emozioni e spettacolo.

Il titolo scelto per l'evento è “Tutti insieme per Lilith”, pensato per sostenere le attività del Centro Lilith, realtà fondamentale sul territorio empolese che si occupa di accogliere, proteggere e accompagnare donne vittime di violenza e i loro figli. Il Centro Lilith offre supporto psicologico, legale e sociale, rappresentando un presidio indispensabile di ascolto e speranza per chi affronta situazioni difficili e spesso drammatiche.

La formula della serata sarà quella della “Cena nello spettacolo”: un momento conviviale in cui il piacere della tavola si intreccerà con intrattenimento e arte. Sul palco salirà Kagliostro, con la sua travolgente comicità, mentre le atmosfere musicali saranno affidate al duo Emy Galan e al talento del maestro Salvatore Caputo, che interpreteranno brani a tema per accompagnare il pubblico in un viaggio emozionante. A condurre la serata sarà Francesca Pinochi, che guiderà con eleganza e sensibilità il filo della narrazione, dando spazio agli artisti e ai momenti di riflessione dedicati al progetto Lilith.

Come sempre, l’obiettivo di "Pubblica…mente insieme" non è solo quello di regalare una serata piacevole e ricca di intrattenimento, ma soprattutto di sensibilizzare la comunità e raccogliere sostegno per realtà che operano quotidianamente al fianco delle persone più fragili.

Per partecipare all’evento è necessaria la prenotazione ai seguenti numeri: 055 581278 (Circolo MCL) - 055 9806201 / 210 (Pubbliche Assistenze).

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa